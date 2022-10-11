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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Челси
Милан - Челси: обзор матча 11 октября 2022
Милан
11.10.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 4 тур
0 : 2
Завершен
Челси
21'
Жоржиньо (П)
34'
П. Обамеянг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Челси
Желтая карточка
Ф. Балло-Туре
90'
Желтая карточка
С. Тонали
89'
89'
Замена
М. Кукурелья
️️️️
Б. Чилвел
86'
Желтая карточка
К. Галлахер
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Леау
80'
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
Т. Эрнандес
80'
80'
Замена
К. Хаверц
️️️️
П. Обамеянг
Желтая карточка
Т. Побега
66'
62'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Р. Стерлинг
Замена
А. Ребич
️️️️
О. Жиру
62'
Замена
Т. Побега
️️️️
И. Беннасер
62'
61'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
Р. Джеймс
46'
Замена
К. Галлахер
️️️️
М. Маунт
Замена
С. Дест
️️️️
Б. Диас
37'
Желтая карточка
Р. Крунич
35'
34'
ГОЛ! 0:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Маунт
Желтая карточка
М. Габбиа
32'
29'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Жоржиньо
Желтая карточка
О. Жиру
20'
20'
Желтая карточка
М. Маунт
Красная карточка
Ф. Томори
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
19
Рахим Стерлинг
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Андрей Кубис
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
16
Эдуар Менди
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Тэтэрушану
19
Эрнандес
46
Габбиа
23
Томори
15
Калюлю
16
Тонали
10
Беннасер
33
Крунич
27
Леау
21
Диас
9
Жиру
3-2-2-2-1
13
Кепа
27
Чалоба
3
Силва
3
Кулибали
24
Джеймс
33
Чилвел
21
Жоржиньо
8
Ковачич
7
Маунт
19
Стерлинг
7
Обамеянг
9
Жиру
9
Ребич
9
Ребич
9
Жиру
19
Эрнандес
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
19
Эрнандес
21
Диас
8
Дест
8
Дест
21
Диас
10
Беннасер
4
Побега
4
Побега
10
Беннасер
27
Леау
27
Ориги
27
Ориги
27
Леау
33
Чилвел
17
Кукурелья
17
Кукурелья
33
Чилвел
24
Джеймс
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
24
Джеймс
19
Стерлинг
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
19
Стерлинг
7
Маунт
8
Галлахер
8
Галлахер
7
Маунт
7
Обамеянг
29
Хаверц
29
Хаверц
7
Обамеянг
Остались в запасе
Милан
Челси
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
4
Андрей Кубис
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
16
Эдуар Менди
ВР
6
Денис Закария
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
4
Андрей Кубис
ЦЗ
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
16
Эдуар Менди
ВР
6
Денис Закария
ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Милан - Челси
6
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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