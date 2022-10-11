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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Хиберниан
Данди Юнайтед - Хиберниан: обзор матча 11 октября 2022
Данди Юнайтед
11.10.2022, вторник, 21:45
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Хиберниан
11'
А. Бехич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - Хиберниан
89'
Замена
К. Магеннис
️️️️
Д. Кэмпбелл
88'
Желтая карточка
П. Хэнлон
77'
Замена
У. Фиш
️️️️
К. Кадден
77'
Замена
Ж. Тавареш
️️️️
М. Чабрая
Желтая карточка
Т. Уотт
73'
Желтая карточка
C. Sibbald
69'
Замена
И. Харкс
️️️️
C. Sibbald
69'
46'
Замена
Г. МакКирди
️️️️
Э. Йуан
45'
+2
Желтая карточка
М. Чабрая
Желтая карточка
Р. Эдвардс
39'
ГОЛ! 1:0!
А. Бехич
Пас отдал
Д. Левитт
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
32
Тони Уотт
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
28
Крис Кадден
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
9
Николай Кухаревич
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
29
Miller Thomson
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
6
Ross Graham
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Хиберниан
1
Райан Шофилд
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
16
Кайл Магеннис
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
13
Гарри МакКирди
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
80
Жаир Тавареш
ЦФ
3-1-1-5
22
Эрикссон
16
Бехич
10
33
63
Левитт
17
МакГрат
45
33
25
Эдвардс
2
32
Уотт
3-1-2-4
1
Маршалл
5
Портеус
4
Хэнлон
5
Чабрая
42
Кенне
28
Кадден
11
Ньюэлл
10
Бойл
32
Кэмпбелл
27
Йуан
9
Кухаревич
10
6
Харкс
6
Харкс
10
28
Кадден
2
Фиш
2
Фиш
28
Кадден
32
Кэмпбелл
16
Магеннис
16
Магеннис
32
Кэмпбелл
27
Йуан
13
МакКирди
13
МакКирди
27
Йуан
5
Чабрая
80
Тавареш
80
Тавареш
5
Чабрая
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Хиберниан
1
Mark Birighitti
ВР
29
Miller Thomson
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
6
Ross Graham
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
1
Райан Шофилд
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
1
Mark Birighitti
ВР
29
Miller Thomson
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
6
Ross Graham
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Данди Юнайтед - Хиберниан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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