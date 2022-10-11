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Лига чемпионов 2026/2027
Копенгаген - Манчестер Сити
Копенгаген - Манчестер Сити: обзор матча 11 октября 2022
Копенгаген
11.10.2022, вторник, 19:45
Лига чемпионов, группа G, 4 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Манчестер Сити
Замена
П. Мукаиру
️️️️
М. Стаменич
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Р. Диаш
88'
Замена
Н. Аке
️️️️
Э. Ляпорт
Желтая карточка
М. Стаменич
82'
Замена
К. Дикс
️️️️
Д. Хочолава
80'
77'
Замена
Б. Силва
️️️️
К. Де Брюйне
77'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
Д. Грилиш
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
59'
Желтая карточка
В. Лунд Йенсен
35'
32'
Замена
Р. Диаш
️️️️
Р. Марез
30'
Красная карточка
С. Гомес
25'
Пенальти не реализован!
Р. Марез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Марко Стаменич
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Копенгаген
13
Мэтью Райан
ВР
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
36
Вильям Клем
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Бернарду Силва
АП
10
Коул Палмер
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
3-2-3-2
25
Грабара
5
Лунд Йенсен
5
Хочолава
20
Бойлесен
34
Кристиансен
12
Йелерт
6
Стаменич
21
Лерагер
10
Харальдссон
9
Дарами
7
Классон
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Канселу
14
Ляпорт
28
Аканджи
17
Гомес
16
Родри
20
Гюндоган
26
Марез
26
Де Брюйне
10
Грилиш
19
Альварес
5
Хочолава
4
Дикс
4
Дикс
5
Хочолава
10
Харальдссон
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
10
Харальдссон
6
Стаменич
18
Мукаиру
18
Мукаиру
6
Стаменич
10
Грилиш
47
Фоден
47
Фоден
10
Грилиш
26
Марез
3
Диаш
3
Диаш
26
Марез
14
Ляпорт
15
Аке
15
Аке
14
Ляпорт
26
Де Брюйне
20
Силва
20
Силва
26
Де Брюйне
Остались в запасе
Копенгаген
Манчестер Сити
13
Мэтью Райан
ВР
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
36
Вильям Клем
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Джесс Торуп
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
36
Вильям Клем
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Копенгаген - Манчестер Сити
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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