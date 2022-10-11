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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - РБ Лейпциг
Селтик - РБ Лейпциг: обзор матча 11 октября 2022
Селтик
11.10.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 4 тур
0 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
75'
Т. Вернер
84'
Э. Форсберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - РБ Лейпциг
Желтая карточка
Й. Юранович
90'
+1
88'
Замена
У. Новоа
️️️️
К. Нкунку
84'
ГОЛ! 0:2!
Э. Форсберг
Пас отдал
Т. Вернер
83'
Замена
А. Диалло
️️️️
А. Айдара
Замена
А. Бернабеи
️️️️
Д. Маэда
80'
76'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
М. Симакан
76'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Собослаи
76'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
А. Силва
75'
ГОЛ! 0:1!
Т. Вернер
Пас отдал
А. Силва
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
С. Хакшабанович
66'
Замена
А. Муй
️️️️
Р. Хатате
66'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
К. Фурухаси
66'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Л. Абада
42'
Желтая карточка
Р. Хатате
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Селтик
31
Бенжамин Зигрист
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
РБ Лейпциг
21
Йонас Никиш
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
4-2-3-1
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
4
Йенц
18
Юранович
33
О'Райли
5
Хатате
7
Фурухаси
29
Хакшабанович
11
Абада
38
Маэда
4-2-1-3
28
Бласвих
3
Симакан
4
Орбан
24
Гвардиол
22
Раум
21
Айдара
21
Шлагер
8
Собослаи
11
Вернер
19
Силва
28
Нкунку
11
Абада
49
Форрест
49
Форрест
11
Абада
38
Маэда
26
Бернабеи
26
Бернабеи
38
Маэда
5
Хатате
13
Муй
13
Муй
5
Хатате
29
Хакшабанович
14
Тернбулл
14
Тернбулл
29
Хакшабанович
7
Фурухаси
7
Якумакис
7
Якумакис
7
Фурухаси
28
Нкунку
12
Новоа
12
Новоа
28
Нкунку
21
Айдара
22
Диалло
22
Диалло
21
Айдара
3
Симакан
39
Хенрикс
39
Хенрикс
3
Симакан
8
Собослаи
10
Форсберг
10
Форсберг
8
Собослаи
19
Силва
15
Поульсен
15
Поульсен
19
Силва
Остались в запасе
Селтик
РБ Лейпциг
31
Бенжамин Зигрист
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
21
Йонас Никиш
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
Остались в запасе
21
Йонас Никиш
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Селтик - РБ Лейпциг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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