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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Палмейрас
Атлетико Гойяненсе - Палмейрас: обзор матча 11 октября 2022
Атлетико Гойяненсе
11.10.2022, вторник, 00:30
Бразилия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Палмейрас
65'
Шейлон
49'
М. Серкейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Палмейрас
90'
+1
Замена
Вандерлан
️️️️
Х. Пикерес
Замена
Клаус
️️️️
В. Маранхао
83'
Замена
Рхалдней
️️️️
Д. Чурин
83'
83'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Г. Скарпа
82'
Замена
М. Мерентьель
️️️️
Рони
77'
Замена
Уэсли
️️️️
Дуду
77'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Майке
Замена
Л. Перейра
️️️️
Л. Фернандо
74'
Желтая карточка
Шейлон
72'
70'
Желтая карточка
З. Рафаэль
Желтая карточка
Жоржиньо
68'
ГОЛ! 1:1!
Шейлон
65'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Э. Фернандо
60'
Замена
Шейлон
️️️️
А. Энрике
60'
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Серкейра
Пас отдал
Г. Скарпа
34'
Желтая карточка
Рони
Желтая карточка
В. Маранхао
28'
Желтая карточка
Э. Фернандо
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
6
Артур Энрике
ЛЗ
34
Лукас Газал
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
5
Виллиан Маранхао
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
23
Dudu
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
12
Майке
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Атлетико Гойяненсе
12
Pedro Paulo
ВР
4
Клаус
ЦЗ
4
Камутанга
ЦЗ
5
Рхалдней
ОП
7
Шейлон
АП
17
Жоржиньо
АП
38
Лео Перейра
ПВ
71
Келвин
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
25
Габриэль Менино
ЦП
9
Эндрик
ЦП
10
Табата
ПВ
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
3-3-1-1-2
33
Ренан
6
Энрике
4
Вандерсон
34
Газал
17
Фрейтас
5
Маранхао
35
Фернандо
19
Фернандо
10
Рато
9
Чурин
23
3-3-1-3
1
Вевертон
14
Роша
15
Гомес
26
Серкейра
12
Майке
8
Данило
22
Пикерес
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
10
Скарпа
33
Рони
5
Маранхао
4
Клаус
4
Клаус
5
Маранхао
9
Чурин
5
Рхалдней
5
Рхалдней
9
Чурин
6
Энрике
7
Шейлон
7
Шейлон
6
Энрике
35
Фернандо
17
Жоржиньо
17
Жоржиньо
35
Фернандо
19
Фернандо
38
Перейра
38
Перейра
19
Фернандо
10
Скарпа
9
Наварро
9
Наварро
10
Скарпа
92
Дуду
21
Уэсли
21
Уэсли
92
Дуду
12
Майке
77
Лопес
77
Лопес
12
Майке
22
Пикерес
12
Вандерлан
12
Вандерлан
22
Пикерес
33
Рони
16
Мерентьель
16
Мерентьель
33
Рони
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Палмейрас
12
Pedro Paulo
ВР
4
Камутанга
ЦЗ
71
Келвин
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
25
Габриэль Менино
ЦП
9
Эндрик
ЦП
10
Табата
ПВ
2
Гарсия
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
12
Pedro Paulo
ВР
4
Камутанга
ЦЗ
71
Келвин
ПВ
39
Рикардиньо
ЦФ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
13
Луан
ЦЗ
25
Габриэль Менино
ЦП
9
Эндрик
ЦП
10
Табата
ПВ
2
Гарсия
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Палмейрас
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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