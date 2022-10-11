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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Блэкберн
Уиган Атлетик - Блэкберн: обзор матча 11 октября 2022
Уиган Атлетик
11.10.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 0
Завершен
Блэкберн
62'
Н. Бродхед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Блэкберн
Замена
Д. Беннетт
️️️️
Д. МакКлин
90'
+3
87'
Желтая карточка
Б. Бреретон
83'
Замена
Б. Дак
️️️️
Л. Трэвис
Замена
Э. Флетчер
️️️️
У. Кин
82'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
Ч. Уайк
82'
Желтая карточка
Д. МакКлин
79'
68'
Замена
А. Уортон
️️️️
Д. Айяла
Замена
Т. Осгор
️️️️
Н. Бродхед
67'
ГОЛ! 1:0!
Н. Бродхед
62'
53'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Д. Херст
46'
Замена
Т. Долан
️️️️
С. Шмодикс
46'
Замена
К. Бриттан
️️️️
Р. Хеджс
Желтая карточка
Т. Нэйлор
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
6
Джейсон Керр
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
18
Уильям Кин
ЦФ
10
Чарли Уайк
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
16
Скотт Уортон
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
23
Тайлер Мортон
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
15
Джордж Херст
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Тело Осгор
АП
9
Джош Магеннис
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
20
Адам Уортон
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
3-2-2-3
13
Амос
16
Тилт
2
Дариква
4
Нэйлор
6
Уотмоу
6
Керр
16
МакКлин
8
Пауэр
33
Бродхед
10
Уайк
18
Кин
3-2-1-2-2
1
Камински
4
Айяла
16
Уортон
27
Трэвис
5
Хайам
3
Пикеринг
23
Мортон
11
Шмодикс
22
Бреретон
26
Хеджс
15
Херст
16
МакКлин
12
Беннетт
12
Беннетт
16
МакКлин
33
Бродхед
19
Осгор
19
Осгор
33
Бродхед
10
Уайк
9
Магеннис
9
Магеннис
10
Уайк
18
Кин
11
Флетчер
11
Флетчер
18
Кин
26
Хеджс
2
Бриттан
2
Бриттан
26
Хеджс
4
Айяла
20
Уортон
20
Уортон
4
Айяла
27
Трэвис
23
Дак
23
Дак
27
Трэвис
11
Шмодикс
24
Долан
24
Долан
11
Шмодикс
15
Херст
20
Галлахер
20
Галлахер
15
Херст
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Блэкберн
1
Сэм Тикл
ВР
4
Грэм Шинни
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
Главный тренер
Пол Кук
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
1
Сэм Тикл
ВР
4
Грэм Шинни
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
Главный тренер
Пол Кук
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Уиган Атлетик - Блэкберн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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