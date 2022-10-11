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Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Зальцбург
Динамо Загреб - Зальцбург: обзор матча 11 октября 2022
Динамо Загреб
11.10.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 4 тур
1 : 1
Завершен
Зальцбург
40'
Р. Любичич
12'
Н. Зайвальд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Зальцбург
90'
+3
Желтая карточка
Л. Сучич
90'
Желтая карточка
С. Павлович
86'
Замена
Р. Шимич
️️️️
Б. Шешко
Замена
М. Булат
️️️️
Й. Мишич
86'
Замена
М. Батурина
️️️️
Л. Иванушец
80'
Замена
П. Бочкай
️️️️
Д. Шпикич
80'
Замена
С. Мохаррами
️️️️
С. Ристовски
79'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
А. Адеми
67'
62'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Н. Окафор
Желтая карточка
Л. Иванушец
52'
ГОЛ! 1:1!
Р. Любичич
40'
12'
ГОЛ! 0:1!
Н. Зайвальд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
27
Йосип Мишич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
20
Антонио Марин
ЛВ
12
Петар Бочкай
ЛВ
5
Марко Булат
ОП
66
Эмир Дилавер
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
9
Роко Шимич
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
3-3-3-1
25
Ливакович
6
Шутало
55
Перич
33
Ристовски
27
Мишич
45
Адеми
10
Любичич
77
Шпикич
17
Иванушец
99
Оршич
9
Петкович
4-1-2-1-2
16
Кен
37
Дедич
28
Соле
31
Павлович
17
Ульмер
29
Гурна
24
Сучич
13
Зайвальд
14
Кьергор
30
Шешко
19
Окафор
33
Ристовски
18
Мохаррами
18
Мохаррами
33
Ристовски
27
Мишич
5
Булат
5
Булат
27
Мишич
17
Иванушец
20
Батурина
20
Батурина
17
Иванушец
77
Шпикич
12
Бочкай
12
Бочкай
77
Шпикич
45
Адеми
18
Дрмич
18
Дрмич
45
Адеми
30
Шешко
9
Шимич
9
Шимич
30
Шешко
19
Окафор
20
Адаму
20
Адаму
19
Окафор
Остались в запасе
Динамо Загреб
Зальцбург
24
Даниэль Загорац
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
20
Антонио Марин
ЛВ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
20
Антонио Марин
ЛВ
11
Махир Эмрели
ЦФ
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Иуба Диарра
ЦП
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Динамо Загреб - Зальцбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Максимир
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