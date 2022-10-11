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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Реал
Шахтер - Реал: обзор матча 11 октября 2022
Шахтер
11.10.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа F, 4 тур
1 : 1
Завершен
Реал
46'
А. Зубков
90+5'
А. Рюдигер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Реал
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
А. Рюдигер
Пас отдал
Т. Кроос
90'
Желтая карточка
Т. Кроос
Желтая карточка
А. Бондаренко
88'
85'
Желтая карточка
Э. Милитао
Замена
И. Петряк
️️️️
М. Мудрик
85'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
А. Зубков
82'
Замена
Н. Джурасек
️️️️
Г. Судаков
81'
Замена
Д. Сикан
️️️️
Л. Траоре
77'
68'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Родриго
68'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Ф. Вальверде
68'
Замена
Д. Алаба
️️️️
Ф. Менди
57'
Замена
Л. Модрич
️️️️
О. Чуамени
57'
Замена
Винисиус
️️️️
Э. Азар
ГОЛ! 1:0!
А. Зубков
Пас отдал
Б. Михайличенко
46'
Желтая карточка
Е. Конопля
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Реал
30
Лукас Каньисарес
ВР
1
Луис Лопес
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Лука Модрич
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-1-3-2
1
Трубин
15
Михайличенко
5
Бондарь
22
Матвиенко
22
Конопля
27
Степаненко
27
Мудрик
10
Судаков
21
Зубков
2
Траоре
19
Бондаренко
3-1-2-3-1
13
Лунин
22
Рюдигер
6
Начо
23
Менди
14
Чуамени
8
Вальверде
8
Кроос
17
Васкес
11
Родриго
10
Азар
9
Бензема
21
Зубков
3
Тэйлор
3
Тэйлор
21
Зубков
10
Судаков
30
Джурасек
30
Джурасек
10
Судаков
27
Мудрик
7
Петряк
7
Петряк
27
Мудрик
2
Траоре
14
Сикан
14
Сикан
2
Траоре
23
Менди
5
Алаба
5
Алаба
23
Менди
14
Чуамени
14
Модрич
14
Модрич
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
6
Камавинга
8
Вальверде
10
Азар
7
Винисиус
7
Винисиус
10
Азар
11
Родриго
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Родриго
Остались в запасе
Шахтер
Реал
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
30
Лукас Каньисарес
ВР
1
Луис Лопес
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукас Каньисарес
ВР
1
Луис Лопес
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Шахтер - Реал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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