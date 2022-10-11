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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Маккаби Х - Ювентус
Маккаби Х - Ювентус: обзор матча 11 октября 2022
Маккаби Х
11.10.2022, вторник, 19:45
Лига чемпионов, группа H, 4 тур
2 : 0
Завершен
Ювентус
7'
О. Атцили
42'
О. Атцили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маккаби Х - Ювентус
Замена
Н. Рукавица
️️️️
Ф. Пьеррот
86'
Замена
М. Чибота
️️️️
А. Мохамед
86'
80'
Желтая карточка
М. Локателли
74'
Замена
Ф. Миретти
️️️️
А. Сандро
Замена
М. Абу Фани
️️️️
Д. Давид
71'
Замена
С. Менахем
️️️️
П. Корню
71'
68'
Замена
М. Кен
️️️️
Данило
Замена
А. Сек
️️️️
О. Атцили
66'
46'
Замена
М. Локателли
️️️️
Л. Паредес
46'
Замена
Ф. Костич
️️️️
У. МакКенни
45'
+3
Желтая карточка
У. МакКенни
ГОЛ! 2:0!
О. Атцили
Пас отдал
Ф. Пьеррот
42'
Желтая карточка
П. Корню
27'
24'
Замена
А. Милик
️️️️
А. Ди Мария
ГОЛ! 1:0!
О. Атцили
Пас отдал
П. Корню
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
44
Джош Коэн
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
3
Шон Голдберг
ЦЗ
31
Нета Лави
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
4
Али Мохамед
ОП
9
Тьяррон Чери
ЦП
77
Омер Атцили
ЦП
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
26
Деан Давид
ЦФ
Главный тренер
Барак Бахар
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Маккаби Х
90
Рой Мишпати
ВР
77
Рои Фукс
ВР
55
Рами Гершон
ВР
12
Сун Менахем
ЛЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ПЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
13
Мавис Чибота
ЛВ
33
Маор Леви
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
3-3-2-2
44
Коэн
21
Батубинсика
3
Голдберг
31
Лави
27
Корню
4
Мохамед
6
Сандгрен
9
Чери
77
Атцили
26
Давид
19
Пьеррот
4-1-3-1-1
13
Щесны
13
Данило
19
Бонуччи
24
Ругани
26
Сандро
5
Паредес
7
Куадрадо
22
МакКенни
12
Рабьо
11
Ди Мария
28
Влахович
27
Корню
12
Менахем
12
Менахем
27
Корню
77
Атцили
4
Сек
4
Сек
77
Атцили
19
Пьеррот
13
Рукавица
13
Рукавица
19
Пьеррот
26
Давид
15
Абу Фани
15
Абу Фани
26
Давид
4
Мохамед
13
Чибота
13
Чибота
4
Мохамед
5
Паредес
5
Локателли
5
Локателли
5
Паредес
26
Сандро
21
Миретти
21
Миретти
26
Сандро
22
МакКенни
18
Костич
18
Костич
22
МакКенни
11
Ди Мария
30
Милик
30
Милик
11
Ди Мария
13
Данило
9
Кен
9
Кен
13
Данило
Остались в запасе
Маккаби Х
Ювентус
90
Рой Мишпати
ВР
77
Рои Фукс
ВР
55
Рами Гершон
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ПЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
33
Маор Леви
ЦП
Главный тренер
Барак Бахар
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
90
Рой Мишпати
ВР
77
Рои Фукс
ВР
55
Рами Гершон
ВР
15
Офри Арад
ЦЗ
36
Йинон Элияху
ПЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
33
Маор Леви
ЦП
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
29
Николо Фаджоли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Барак Бахар
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Маккаби Х - Ювентус
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Кирьят Элизер
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