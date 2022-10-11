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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Жувентуде
Сантос - Жувентуде: обзор матча 11 октября 2022
Сантос
11.10.2022, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
4 : 1
Завершен
Жувентуде
24'
Л. Брага
54'
М. Леонардо
63'
Мадсон
75'
Л. Брага
78'
Б. Назарио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Жувентуде
85'
Замена
Ж. Ирмер
️️️️
E.
Замена
Г. Камачо
️️️️
Р. Фернандес
80'
78'
ГОЛ! 4:1!
Б. Назарио
Пас отдал
Ф. Пирес
ГОЛ! 4:0!
Л. Брага
Пас отдал
А. Габриэль
75'
67'
Замена
Ф. Пирес
️️️️
Капиксаба
ГОЛ! 3:0!
Мадсон
Пас отдал
Ф. Джонатан
63'
57'
Замена
Юри
️️️️
Жадсон
57'
Замена
Б. Назарио
️️️️
Чико
ГОЛ! 2:0!
М. Леонардо
54'
Желтая карточка
Р. Фернандес
52'
Замена
Сандри
️️️️
К. Санчес
49'
Замена
Мадсон
️️️️
Ауро
47'
ГОЛ! 1:0!
Л. Брага
24'
Желтая карточка
Л. Барбоза
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
21
Ауро
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
7
Карлос Санчес
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
21
Лукас Барбоза
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Жувентуде
1
Pegorari
ВР
20
Мораес
ЛЗ
28
Пауло Миранда
ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
7
Капиксаба
ЛВ
16
Жадсон
ЦП
30
Rafinha
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
10
Чико
АП
17
Elton
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Сантос
23
Лукас Пирес
ЛЗ
22
Мадсон
ПЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
6
Сандри
ЦП
29
Гильерме Камачо
ЦП
37
Ed Carlos
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
7
Луан
АП
31
Алекс
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
Жувентуде
31
Сезар Рейс
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
34
Витор Мендес
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
11
Оскар Руис
ЛП
50
Юри
ОП
5
Жеан Ирмер
ОП
14
Фелипе Пирес
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
88
Габриэль Тота
ЦП
11
Ruan
ЦФ
4-1-1-3-1
34
Пауло
6
Джонатан
15
Фелипе
4
Бауэрман
21
Ауро
5
Фернандес
7
Санчес
22
Брага
20
Габриэль
21
Барбоза
38
Леонардо
3-3-2-2
1
28
Миранда
2
Талиссон
20
Мораес
16
Жадсон
30
2
Алвес
10
Чико
7
Капиксаба
9
Питта
17
21
Ауро
22
Мадсон
22
Мадсон
21
Ауро
7
Санчес
6
Сандри
6
Сандри
7
Санчес
5
Фернандес
29
Камачо
29
Камачо
5
Фернандес
16
Жадсон
50
Юри
50
Юри
16
Жадсон
17
5
Ирмер
5
Ирмер
17
7
Капиксаба
14
Пирес
14
Пирес
7
Капиксаба
10
Чико
10
Назарио
10
Назарио
10
Чико
Остались в запасе
Сантос
Жувентуде
23
Лукас Пирес
ЛЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
37
Ed Carlos
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
7
Луан
АП
31
Алекс
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
31
Сезар Рейс
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
34
Витор Мендес
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
11
Оскар Руис
ЛП
88
Габриэль Тота
ЦП
11
Ruan
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Остались в запасе
23
Лукас Пирес
ЛЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
37
Ed Carlos
ЦП
7
Джохан Хулио
АП
7
Луан
АП
31
Алекс
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
31
Сезар Рейс
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
34
Витор Мендес
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
11
Оскар Руис
ЛП
88
Габриэль Тота
ЦП
11
Ruan
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Главный тренер
Эдуардо Баптиста
Статистика матча Сантос - Жувентуде
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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