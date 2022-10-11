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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Севилья
Боруссия Д - Севилья: обзор матча 11 октября 2022
Боруссия Д
11.10.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа G, 4 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
35'
Д. Беллингем
18'
Т. Ньянзу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Севилья
90'
+4
Желтая карточка
Я. Буну
90'
+1
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Х. Навас
90'
+1
Замена
Х. Хордан
️️️️
Маркао
90'
Желтая карточка
Х. Анхель Кармона
Желтая карточка
С. Озкан
90'
84'
Желтая карточка
Н. Гудель
Замена
Н. Шлоттербек
️️️️
Т. Менье
83'
Замена
Т. Азар
️️️️
К. Адейеми
71'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Д. Мален
71'
71'
Замена
А. Теллес
️️️️
М. Акунья
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
А. Модест
64'
59'
Замена
Иско
️️️️
Ю. Эн-Несири
59'
Замена
А. Янузай
️️️️
Сусо
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Т. Роте
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Беллингем
Пас отдал
Т. Менье
35'
18'
ГОЛ! 0:1!
Т. Ньянзу
Пас отдал
И. Ракитич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
27
Антони Модест
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
23
Эмре Джан
ОП
10
Джованни Рейна
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
22
Иско
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
4-2-2-2
1
Кобель
15
Роте
25
Зюле
15
Хуммельс
12
Менье
5
Беллингем
6
Озкан
14
Адейеми
8
Брандт
14
Мален
27
Модест
3-2-2-2-1
37
Буну
22
Кармона
23
Ньянзу
23
Маркао
16
Навас
21
Акунья
8
Гудель
11
Ракитич
9
Ламела
10
Сусо
21
Эн-Несири
15
Роте
22
Геррейру
22
Геррейру
15
Роте
12
Менье
4
Шлоттербек
4
Шлоттербек
12
Менье
14
Мален
10
Рейна
10
Рейна
14
Мален
14
Адейеми
9
Азар
9
Азар
14
Адейеми
27
Модест
14
Мукоко
14
Мукоко
27
Модест
21
Акунья
13
Теллес
13
Теллес
21
Акунья
16
Навас
29
Монтиэль
29
Монтиэль
16
Навас
23
Маркао
19
Хордан
19
Хордан
23
Маркао
21
Эн-Несири
22
Иско
22
Иско
21
Эн-Несири
10
Сусо
24
Янузай
24
Янузай
10
Сусо
Остались в запасе
Боруссия Д
Севилья
33
Александер Майер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
23
Эмре Джан
ОП
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
23
Эмре Джан
ОП
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Боруссия Д - Севилья
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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