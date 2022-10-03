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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Истанбулспор
Карагюмрюк - Истанбулспор: обзор матча 03 октября 2022
Карагюмрюк
03.10.2022, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Истанбулспор
37'
М. Дианье
69'
Э. Рроца
74'
Ж. Топалли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Истанбулспор
89'
Желтая карточка
Э. Рроца
Желтая карточка
М. Дианье
89'
Желтая карточка
Э. Вивиано
84'
84'
Замена
А. Цайич
️️️️
Ж. Топалли
Замена
Б. Капачак
️️️️
Д. Дурмаз
78'
Замена
Ф. Борини
️️️️
Ж. Куасси
78'
74'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Топалли
Пас отдал
В. Этеми
Замена
Л. Мерджан
️️️️
С. Дурсун
73'
72'
Замена
В. Этеми
️️️️
Э. Каан Гюлтекин
69'
ГОЛ! 1:1!
Э. Рроца
Пас отдал
М. Сарикайя
Замена
К. Фрей
️️️️
Э. Колли
60'
46'
Замена
М. Есиль
️️️️
А. Ясар
46'
Замена
И. Йылмаз
️️️️
С. Гури
46'
Замена
Э. Рроца
️️️️
М. Кабасакал
45'
+3
Желтая карточка
Э. Каан Гюлтекин
ГОЛ! 1:0!
М. Дианье
Пас отдал
М. Оздоев
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
19
Эбрима Колли
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
3
Духан Аксу
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
57
Мелих Кабасакал
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
66
Али Ясар
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
Карагюмрюк
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самед Онур
АП
22
Левент Мерджан
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
50
Майкл Олого
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
77
Каган Багыш
ЦП
11
Алдин Цайич
ЦП
23
Эдуарт Рроца
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
9
Ибрагим Йылмаз
ЦФ
77
Кристал Абазай
ЦФ
4-1-2-2-1
2
Вивиано
88
Эркин
5
Дрешевич
29
Колкер
4
Бираски
54
Дурсун
21
Оздоев
10
Дурмаз
19
Колли
17
Куасси
45
Дианье
4-2-4
1
Йенсен
3
Аксу
13
Бербер
23
Эрдоган
88
Мехремич
57
Кабасакал
24
Сарикайя
11
Гури
19
Гюлтекин
11
Топалли
66
Ясар
19
Колли
11
Фрей
11
Фрей
19
Колли
54
Дурсун
22
Мерджан
22
Мерджан
54
Дурсун
10
Дурмаз
17
Капачак
17
Капачак
10
Дурмаз
17
Куасси
16
Борини
16
Борини
17
Куасси
19
Гюлтекин
72
Этеми
72
Этеми
19
Гюлтекин
66
Ясар
21
Есиль
21
Есиль
66
Ясар
11
Топалли
11
Цайич
11
Цайич
11
Топалли
57
Кабасакал
23
Рроца
23
Рроца
57
Кабасакал
11
Гури
9
Йылмаз
9
Йылмаз
11
Гури
Остались в запасе
Карагюмрюк
Истанбулспор
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самед Онур
АП
Главный тренер
Андреа Пирло
59
Альп Арда
ВР
50
Майкл Олого
ЦЗ
77
Каган Багыш
ЦП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
77
Кристал Абазай
ЦФ
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
8
Самед Онур
АП
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
50
Майкл Олого
ЦЗ
77
Каган Багыш
ЦП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
77
Кристал Абазай
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Карагюмрюк - Истанбулспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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