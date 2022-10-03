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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Панетоликос
ПАС - Панетоликос: обзор матча 03 октября 2022
ПАС
03.10.2022, понедельник, 18:00
Греция. Суперлига, 6 тур
1 : 4
Завершен
Панетоликос
34'
Р. Эррамуспе
7'
Д. Морси
25'
Н. Карелис
71'
Н. Карелис
87'
Н. Карелис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - Панетоликос
Желтая карточка
З. Карахалиос
90'
Желтая карточка
P. Bagalianis
89'
87'
ГОЛ! 1:4!
Н. Карелис
85'
Замена
К. Апостолакис
️️️️
М. Бакакис
Замена
К. Балан
️️️️
А. Мендес Морейра
81'
Замена
А. Лолис
️️️️
Л. Познански
81'
80'
Замена
Д. Флорес
️️️️
С. Младен
Замена
Г. Памлидис
️️️️
А. Стамателопулос
72'
71'
ГОЛ! 1:3!
Н. Карелис
Пас отдал
Д. Корнелиус
59'
Замена
Й. Мартенссон
️️️️
Х. Диас
59'
Замена
Н. Даго
️️️️
Д. Морси
58'
Замена
Д. Коловос
️️️️
Л. Шенгелия
51'
Желтая карточка
Л. Шенгелия
42'
Желтая карточка
Н. Карелис
ГОЛ! 1:2!
Р. Эррамуспе
Пас отдал
А. Мендес Морейра
34'
Желтая карточка
К. Сория
27'
25'
ГОЛ! 0:2!
Н. Карелис
Пас отдал
Я. Уне Ларссон
18'
Желтая карточка
Я. Уне Ларссон
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Морси
Пас отдал
С. Младен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
12
Луис Познански
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
16
Апостолос Стамателопулос
ЦП
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Панетоликос
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
5
Себастьян Младен
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
20
Хорхе Диас
ПВ
80
Николас Карелис
ЦФ
99
Яннис Анестис
ЦФ
4
Якоб Уне Ларссон
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАС
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
28
J. Prior
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЦФ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
Панетоликос
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
17
Йохан Мартенссон
ЦП
22
Димитриос Коловос
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
10
Надрей Даго
ЦФ
3-3-1-3
64
Сулис
5
Эррамуспе
2
12
Познански
77
Киакос
6
Карахалиос
30
Сория
16
Стамателопулос
8
Лиасос
7
Росеро
20
Мендес Морейра
4-2-1-4
13
Корнелиус
12
Хадзитеодоридис
5
Младен
2
Бакакис
10
Дуарте
27
Шенгелия
20
Диас
25
Морси
4
Ларссон
99
Анестис
80
Карелис
12
Познански
11
Лолис
11
Лолис
12
Познански
20
Мендес Морейра
91
Балан
91
Балан
20
Мендес Морейра
16
Стамателопулос
14
Памлидис
14
Памлидис
16
Стамателопулос
2
Бакакис
2
Апостолакис
2
Апостолакис
2
Бакакис
20
Диас
17
Мартенссон
17
Мартенссон
20
Диас
27
Шенгелия
22
Коловос
22
Коловос
27
Шенгелия
5
Младен
20
Флорес
20
Флорес
5
Младен
25
Морси
10
Даго
10
Даго
25
Морси
Остались в запасе
ПАС
Панетоликос
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
28
J. Prior
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
45
Жоау Педру
ЦФ
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
28
J. Prior
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЦФ
Остались в запасе
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
45
Жоау Педру
ЦФ
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча ПАС - Панетоликос
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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