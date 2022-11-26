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FONBET Кубок России 2026/2027
Сочи - ЦСКА
Сочи - ЦСКА: обзор матча 26 ноября 2022
Сочи
26.11.2022, суббота, 16:00
Россия. Кубок, группа D, 6 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
45+2'
В. Дркушич
3'
Н. Ермаков
60'
И. Юрганов (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - ЦСКА
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Г. Мелкадзе
89'
81'
Замена
В. Мендес
️️️️
Н. Ермаков
81'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Чалов
Замена
К. Ушатов
️️️️
В. Сарвели
78'
Замена
М. Сиссако
️️️️
И. Юрганов
70'
Желтая карточка
К. Кравцов
65'
Желтая карточка
К. Заика
64'
60'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
И. Юрганов
52'
Замена
Б. Фукс
️️️️
В. Роша
51'
Травма
В. Роша
46'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
И. Обляков
ГОЛ! 1:1!
В. Дркушич
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
И. Обляков
3'
ГОЛ! 0:1!
Н. Ермаков
Пас отдал
М. Мухин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
17
Артем Макарчук
ЛП
5
Кирилл Кравцов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
22
Жоаозиньо
ПП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
42
Георгий Щенников
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Милан Гайич
ПАЗ
14
Саша Зделар
ОП
16
Максим Мухин
ЦП
10
Иван Обляков
АП
19
Никита Ермаков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
5
Виктор Мендес
ОП
15
Хорхе Карраскаль
АП
28
Хесус Медина
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-1-3-2
16
Адамов
34
Маргасов
3
Дркушич
40
Юрганов
27
Заика
5
Кравцов
17
Макарчук
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
9
Сарвели
77
Мелкадзе
4-2-1-2-1
49
Тороп
14
Набабкин
4
Роша
42
Щенников
27
Мойзес
22
Гайич
14
Зделар
16
Мухин
10
Обляков
19
Ермаков
63
Чалов
77
Мелкадзе
19
Джорджевич
19
Джорджевич
77
Мелкадзе
40
Юрганов
5
Сиссако
5
Сиссако
40
Юрганов
9
Сарвели
23
Ушатов
23
Ушатов
9
Сарвели
4
Роша
3
Фукс
3
Фукс
4
Роша
19
Ермаков
5
Мендес
5
Мендес
19
Ермаков
10
Обляков
15
Карраскаль
15
Карраскаль
10
Обляков
63
Чалов
91
Заболотный
91
Заболотный
63
Чалов
Остались в запасе
Сочи
ЦСКА
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Главный тренер
Александр Точилин
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
28
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
20
Тимофей Шипунов
АП
6
Амир Батырев
АП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
28
Хесус Медина
ПВ
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Сочи - ЦСКА
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин
Дмитрий Жвакин
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Любимов; AVAR – Валентин Мурашов
Резервный судья:
Иван Сараев
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
Стадион:
Фишт
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