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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Франция - Дания
Франция - Дания: обзор матча 26 ноября 2022
Франция
26.11.2022, суббота, 19:00
Чемпионат мира, группа D, 2 тур
2 : 1
Завершен
Дания
61'
К. Мбаппе
86'
К. Мбаппе
68'
А. Кристенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Франция - Дания
Замена
Ю. Фофана
️️️️
А. Гризманн
90'
+3
90'
+2
Замена
А. Бах
️️️️
Р. Кристенсен
ГОЛ! 2:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
А. Гризманн
86'
85'
Замена
М. Йенсен
️️️️
Й. Линдстрем
Замена
К. Коман
️️️️
У. Дембеле
75'
Замена
И. Конате
️️️️
Р. Варан
75'
73'
Замена
К. Дольберг
️️️️
М. Дамсгор
68'
ГОЛ! 1:1!
А. Кристенсен
Пас отдал
Й. Андерсен
Замена
М. Тюрам
️️️️
О. Жиру
63'
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Т. Эрнандес
61'
46'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
А. Корнелиус
Желтая карточка
Ж. Кунде
43'
23'
Желтая карточка
А. Корнелиус
20'
Желтая карточка
А. Кристенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
17
Йеспер Линдстрем
АП
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Франция
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
15
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
15
Жордан Верету
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Оливер Кристенсен
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
15
Кристиан Нергор
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
18
Даниэль Васс
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Льорис
19
Эрнандес
4
Варан
4
Упамекано
5
Кунде
8
Чуамени
14
Рабьо
7
Дембеле
9
Жиру
10
Мбаппе
7
Гризманн
3-2-1-3-1
1
Шмейхель
13
Кристенсен
6
Нельссон
2
Андерсен
5
Меле
13
Кристенсен
23
Хейбьерг
10
Эриксен
17
Линдстрем
14
Дамсгор
21
Корнелиус
9
Жиру
9
Тюрам
9
Тюрам
9
Жиру
4
Варан
15
Конате
15
Конате
4
Варан
7
Гризманн
19
Фофана
19
Фофана
7
Гризманн
7
Дембеле
7
Коман
7
Коман
7
Дембеле
13
Кристенсен
18
Бах
18
Бах
13
Кристенсен
17
Линдстрем
7
Йенсен
7
Йенсен
17
Линдстрем
14
Дамсгор
12
Дольберг
12
Дольберг
14
Дамсгор
21
Корнелиус
9
Брейтуэйт
9
Брейтуэйт
21
Корнелиус
Остались в запасе
Франция
Дания
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
15
Жордан Верету
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Оливер Кристенсен
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
15
Кристиан Нергор
ЦП
18
Даниэль Васс
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
15
Жордан Верету
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Остались в запасе
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Оливер Кристенсен
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
15
Кристиан Нергор
ЦП
18
Даниэль Васс
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Франция - Дания
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
974
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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