Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Интернасьонал
Коритиба - Интернасьонал: обзор матча 24 октября 2022
Коритиба
24.10.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Интернасьонал
24'
Л. Кастан
60'
Витао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Интернасьонал
Замена
B.
️️️️
Л. Гамальо
90'
87'
Замена
Эстевао
️️️️
А. Патрик
77'
Замена
Л. Рамос
️️️️
Д. Кардозо
73'
Желтая карточка
Д. Кардозо
72'
Замена
Вандерсон
️️️️
Алемао
72'
Замена
B. Romero
️️️️
П. Энрике
Замена
R.
️️️️
Г. Бочилия
70'
Замена
J. Diaz
️️️️
B.
70'
Замена
Варлей
️️️️
М. Галарса
63'
Желтая карточка
М. Галарса
62'
60'
ГОЛ! 1:1!
Витао
Пас отдал
А. Патрик
Желтая карточка
Л. Кастан
59'
ГОЛ! 1:0!
Л. Кастан
Пас отдал
J. Trindade
24'
Желтая карточка
J. Trindade
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
22
Габриэл
ВР
4
Джон Чансельор
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
11
Алеф Манга
ЛВ
21
Jesús Trindade
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
25
Bernardo
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
99
Лео Гамальо
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
88
Эденилсон
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Алан Патрик
АП
9
Алемао
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Коритиба
33
Диего Порфирио
ЛЗ
6
Эжидио
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
2
Варлей
ЦЗ
20
Régis
ЦП
75
Biel
ЦП
6
Juan Diaz
ЦП
17
José Hugo Sousa
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
6
Матеус Диас
ЦП
26
Эстевао
АП
11
Gustavo Maia
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
31
Braian Romero
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
3-4-1-2
22
Габриэл
4
Чансельор
4
Кастан
45
Мендес
21
25
21
Бочилия
80
Галарса
11
Манга
20
99
Гамальо
3-2-2-3
13
Кейллер
14
Бустос
44
Витао
6
Рене
88
Эденилсон
5
Кардозо
10
Патрик
14
де Пена
7
Энрике
4
Моледо
9
Алемао
80
Галарса
2
Варлей
2
Варлей
80
Галарса
21
Бочилия
20
20
21
Бочилия
99
Гамальо
75
75
99
Гамальо
25
6
6
25
10
Патрик
26
Эстевао
26
Эстевао
10
Патрик
5
Кардозо
16
Рамос
16
Рамос
5
Кардозо
7
Энрике
31
31
7
Энрике
9
Алемао
94
Вандерсон
94
Вандерсон
9
Алемао
Остались в запасе
Коритиба
Интернасьонал
33
Диего Порфирио
ЛЗ
6
Эжидио
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
42
Даниэл
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
6
Матеус Диас
ЦП
7
Давид
ЛВ
11
Gustavo Maia
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
33
Диего Порфирио
ЛЗ
6
Эжидио
ЦЗ
3
Гильермо де лос Сантос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
17
José Hugo Sousa
ЦФ
23
Alex Muralha
ЦФ
29
Гилерме Биро
ЦФ
2
Matheus Alexandre
ЦФ
Остались в запасе
42
Даниэл
ВР
27
Кайке Роша
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
6
Матеус Диас
ЦП
7
Давид
ЛВ
11
Gustavo Maia
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Коритиба - Интернасьонал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
Новости команд
Все
Коритиба
Интернасьонал
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
23 ноября
4
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Баии» и «Коритибы» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Атлетико Минейро» – «Коритиба»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
23 ноября
4
Серия A Бразилии: шансы «Васко да Гама» и «Интернасьонала» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+