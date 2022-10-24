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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Ислочь
Гомель - Ислочь: обзор матча 24 октября 2022
Гомель
24.10.2022, понедельник, 15:30
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Ислочь
22'
П. Седько
50'
А. Ануфриев
66'
А. Ануфриев
45+1'
Д. Соса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Ислочь
Замена
Е. Малашевич
️️️️
А. Ануфриев
81'
80'
Замена
М. Ковель
️️️️
В. Пигас
Замена
В. Совпель
️️️️
П. Седько
74'
ГОЛ! 3:1!
А. Ануфриев
Пас отдал
П. Седько
66'
64'
Замена
Г. Ровдо
️️️️
К. Леонович
56'
Замена
М. Артюх
️️️️
В. Морозов
Желтая карточка
П. Седько
50'
ГОЛ! 2:1!
А. Ануфриев
Пас отдал
К. Кучинский
50'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Соса
Желтая карточка
Д. Садовский
45'
26'
Замена
Г. Барковский
️️️️
А. Гуз
ГОЛ! 1:0!
П. Седько
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
16
Денис Садовский
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
8
Игорь Костров
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
15
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Ислочь
1
Сергей Игнатович
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
10
Руслан Лисакович
ОП
66
Ямусса Камара
ОП
7
Даниэль Соса
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
9
Кирилл Леонович
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
71
Александр Наумович
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
7
Глеб Ровдо
ПВ
77
Мартин Артюх
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
99
Шахром Самиев
ЦФ
4-2-3-1
16
Садовский
8
Пантя
55
Аффи
3
Сокол
19
Кучинский
8
Костров
13
Алексиевич
17
Потапенко
8
Ануфриев
26
Седько
15
Макась
4-3-3
1
Игнатович
32
Пигас
4
Калачев
18
Степанов
33
Ибрахим
8
Гуз
10
Лисакович
66
Камара
9
Леонович
9
Морозов
7
Соса
8
Ануфриев
7
Малашевич
7
Малашевич
8
Ануфриев
26
Седько
77
Совпель
77
Совпель
26
Седько
32
Пигас
5
Ковель
5
Ковель
32
Пигас
9
Леонович
7
Ровдо
7
Ровдо
9
Леонович
9
Морозов
77
Артюх
77
Артюх
9
Морозов
8
Гуз
11
Барковский
11
Барковский
8
Гуз
Остались в запасе
Гомель
Ислочь
87
Олег Ковалев
ВР
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
97
Nikita Tsarenko
ЦП
71
Александр Наумович
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
28
Александр Свирский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
99
Шахром Самиев
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Остались в запасе
87
Олег Ковалев
ВР
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
97
Nikita Tsarenko
ЦП
71
Александр Наумович
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
Остались в запасе
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
28
Александр Свирский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
99
Шахром Самиев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Главный тренер
Артем Радьков
Статистика матча Гомель - Ислочь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
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