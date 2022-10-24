Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Левадиакос - АЕК
Левадиакос - АЕК: обзор матча 24 октября 2022
Левадиакос
24.10.2022, понедельник, 18:00
Греция. Суперлига, 9 тур
0 : 2
Завершен
АЕК
51'
Л. Гарсия
70'
Л. Гарсия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левадиакос - АЕК
90'
+1
Замена
К. Галанопулос
️️️️
Л. Гарсия
Замена
Я. Янниотас
️️️️
К. Луалуа
85'
81'
Желтая карточка
П. Манталос
79'
Замена
П. Манталос
️️️️
Н. Элиассон
Желтая карточка
В. Соуза
77'
72'
Замена
Й. Йонссон
️️️️
О. Пинеда
70'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Гарсия
Замена
А. Петре
️️️️
Ж. Торо
63'
51'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гарсия
45'
+1
Желтая карточка
О. Пинеда
Желтая карточка
Г. Никас
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левадиакос
44
Матей Маркович
ВР
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
4
Стивен Хэммонд
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
19
Триантафиллос Цапрас
ЦП
30
Ставрос Панайоту
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
27
Тьерри Моутинью
ПВ
12
Альфредо Мейя
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
3
Мариос Вихос
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
70
Яннис Янниотас
ЦФ
29
Патрик Баанак
ЦФ
92
Michal Škvarka
ЦФ
7
Константинос Думциос
ЦФ
9
Адриан Петре
ЦФ
13
Теодорос Цириготис
ЦФ
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
20
Петрос Манталос
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
37
Ведад Радонья
ЦФ
3-3-2-2
44
Маркович
5
Соуза
24
Лиагас
4
Хэммонд
19
Цапрас
30
Панайоту
8
Никас
44
Торо
27
Моутинью
25
Луалуа
12
Мейя
4-2-2-2
33
Атанасиадис
19
Сидибе
21
Вида
2
Мукуди
12
Рота
4
Шиманьски
17
Элиассон
8
Гачинович
25
Пинеда
21
Араухо
99
Гарсия
25
Луалуа
70
Янниотас
70
Янниотас
25
Луалуа
44
Торо
9
Петре
9
Петре
44
Торо
25
Пинеда
16
Йонссон
16
Йонссон
25
Пинеда
17
Элиассон
20
Манталос
20
Манталос
17
Элиассон
99
Гарсия
6
Галанопулос
6
Галанопулос
99
Гарсия
Остались в запасе
Левадиакос
АЕК
97
Стефан Стоянович
ВР
3
Мариос Вихос
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
29
Патрик Баанак
ЦФ
92
Michal Škvarka
ЦФ
7
Константинос Думциос
ЦФ
13
Теодорос Цириготис
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
37
Ведад Радонья
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Остались в запасе
97
Стефан Стоянович
ВР
3
Мариос Вихос
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
29
Патрик Баанак
ЦФ
92
Michal Škvarka
ЦФ
7
Константинос Думциос
ЦФ
13
Теодорос Цириготис
ЦФ
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
37
Ведад Радонья
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Статистика матча Левадиакос - АЕК
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Левадия Стэдиум
Новости команд
Все
Левадиакос
АЕК
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
36-летний Лодыгин нашел новую команду в Греции
16 сентября
«Краснодар» отдал в аренду нигерийского вингера
31 июля
3
Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
21 мая
2
Оздоев сделал 13-е голевое действие в сезоне в игре против российского вратаря
17 марта
1
Оздоев сделал дубль за ПАОК – россиянин занимает 2-е место в гонке бомбардиров в Греции
2025.11.30 22:16
2
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Комо» – «АЕК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Комо» – «АЕК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Комо» и АЕК на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Моуринью похвалил Николича, работавшего в РПЛ
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+