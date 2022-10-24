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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Виборг
Ольборг - Виборг: обзор матча 24 октября 2022
Ольборг
24.10.2022, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Виборг
15'
М. Рамкильде
23'
Ж. Грот
69'
К. Леманс
80'
Я. Бонде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ольборг - Виборг
90'
+1
Замена
А. Джатта
️️️️
Ж. Грот
90'
Замена
М. Агнарссон
️️️️
О. Бундгор
83'
Замена
М. Сендергор
️️️️
К. Леманс
82'
Желтая карточка
Й. Греннинг
80'
ГОЛ! 1:3!
Я. Бонде
Пас отдал
Н. Мортимер
Замена
О. Росс
️️️️
Ю. Бакиз
78'
Желтая карточка
А. Поульсен
77'
Замена
А. Эмента
️️️️
Л. Андерсен
74'
70'
Замена
Э. Ахури
️️️️
И. Саид
70'
Замена
Н. Мортимер
️️️️
Я. Замбурек
69'
ГОЛ! 1:2!
К. Леманс
Желтая карточка
Я. Нильсен
66'
Замена
А. Поульсен
️️️️
Я. Нильсен
66'
Замена
М. Хойхольт
️️️️
П. Феррейра
46'
Замена
Л. Прип
️️️️
М. Рамкильде
46'
23'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Грот
20'
Желтая карточка
К. Леманс
ГОЛ! 1:0!
М. Рамкильде
Пас отдал
А. Соуза
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
6
Педру Феррейра
ЦФ
19
Марко Рамкильде
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
6
Якоб Бонде
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Ольборг
31
Оскар Линнер
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
11
Оливер Росс
ЦФ
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
3
Мартин Агнарссон
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
22
Нильс Мортимер
ПВ
99
Элиас Ахури
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
3-1-1-5
12
Сандер
2
Паллесен
3
Нильсен
4
Гранли
8
Фоссум
10
Соуза
19
Рамкильде
6
Крамер
10
Бакиз
25
Андерсен
6
Феррейра
4-1-3-1-1
1
Лунд
3
Гаеи
5
Залетел
23
Бундгор
5
Бюрги
13
Греннинг
6
Бонде
8
Леманс
8
Замбурек
19
Саид
31
Грот
3
Нильсен
2
Поульсен
2
Поульсен
3
Нильсен
6
Феррейра
6
Хойхольт
6
Хойхольт
6
Феррейра
19
Рамкильде
18
Прип
18
Прип
19
Рамкильде
25
Андерсен
18
Эмента
18
Эмента
25
Андерсен
10
Бакиз
11
Росс
11
Росс
10
Бакиз
23
Бундгор
3
Агнарссон
3
Агнарссон
23
Бундгор
8
Леманс
6
Сендергор
6
Сендергор
8
Леманс
8
Замбурек
22
Мортимер
22
Мортимер
8
Замбурек
19
Саид
99
Ахури
99
Ахури
19
Саид
31
Грот
20
Джатта
20
Джатта
31
Грот
Остались в запасе
Ольборг
Виборг
31
Оскар Линнер
ВР
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
14
Софус Бергер
ЦП
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
14
Софус Бергер
ЦП
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Ольборг - Виборг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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