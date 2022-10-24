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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Верона
Сассуоло - Верона: обзор матча 24 октября 2022
Сассуоло
24.10.2022, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Верона
32'
А. Лорьенте
74'
Д. Фраттези
2'
Ф. Чеккерини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Верона
90'
+3
Желтая карточка
М. Джурич
84'
Замена
М. Джурич
️️️️
С. Верди
78'
Желтая карточка
Д. Фараони
ГОЛ! 2:1!
Д. Фраттези
Пас отдал
Х. Траоре
74'
Замена
Э. Сейде
️️️️
А. Лорьенте
71'
67'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
Ф. Чеккерини
67'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Т. Анри
Замена
М. Лопес
️️️️
П. Мба Обьянг
62'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Л. Д'Андреа
62'
Желтая карточка
М. Эрлич
48'
ГОЛ! 1:1!
А. Лорьенте
Пас отдал
П. Мба Обьянг
32'
30'
Замена
Я. Каллон
️️️️
Р. Пикколи
27'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
2'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Чеккерини
Пас отдал
Ф. Депаоли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
16
Лука Д'Андреа
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
90
Симоне Верди
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Максим Лопес
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Верона
16
Маттиа Кьеза
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
20
Сулемана
ОП
7
Матеуш Прашелик
АП
11
Яя Каллон
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
77
Кирьякопулос
6
Эрлич
23
Айхан
22
Тольян
14
Мба Обьянг
16
Фраттези
42
Торстведт
16
Д'Андреа
45
Лорьенте
9
Пинамонти
3-3-1-1-2
96
Монтипо
11
Чеккерини
22
Гюнтер
4
Хин
23
Депаоли
61
Тамез
19
Фараони
44
Велозу
90
Верди
9
Анри
91
Пикколи
14
Мба Обьянг
20
Лопес
20
Лопес
14
Мба Обьянг
16
Д'Андреа
25
Траоре
25
Траоре
16
Д'Андреа
45
Лорьенте
35
Сейде
35
Сейде
45
Лорьенте
11
Чеккерини
96
Маньяни
96
Маньяни
11
Чеккерини
91
Пикколи
11
Каллон
11
Каллон
91
Пикколи
9
Анри
15
Ласанья
15
Ласанья
9
Анри
90
Верди
11
Джурич
11
Джурич
90
Верди
Остались в запасе
Сассуоло
Верона
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
7
Матеус Энрике
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
9
Жанис Антист
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
16
Маттиа Кьеза
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
7
Матеуш Прашелик
АП
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
7
Матеус Энрике
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
9
Жанис Антист
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Остались в запасе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
16
Маттиа Кьеза
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
7
Матеуш Прашелик
АП
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Статистика матча Сассуоло - Верона
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
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