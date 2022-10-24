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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гиресунспор - Анкарагюджю
Гиресунспор - Анкарагюджю: обзор матча 24 октября 2022
Гиресунспор
24.10.2022, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Анкарагюджю
85'
Р. Байич
69'
Хесе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиресунспор - Анкарагюджю
90'
+2
Желтая карточка
Г. Аккан
Желтая карточка
Х. Кампусано
89'
88'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Э. Килинк
88'
Замена
Ф. Македа
️️️️
А. Соу
ГОЛ! 1:1!
Р. Байич
Пас отдал
Б. Кувас
85'
80'
Замена
Л. Диак
️️️️
Г. Беридзе
80'
Замена
Г. Арийиби
️️️️
Хесе
75'
Желтая карточка
Т. Антальялы
Желтая карточка
А. Улудаг
75'
Замена
Б. Кувас
️️️️
Г. Саглам
73'
71'
Желтая карточка
Хесе
69'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Хесе
Замена
О. Джаглаян
️️️️
Б. Сайнс
61'
56'
Желтая карточка
Т. Чигерчи
46'
Замена
А. Канкая
️️️️
Я. Гюрелер
38'
Желтая карточка
О. Джейлан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
42
Рамон Ариас
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
21
Хорман Кампусано
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Анкарагюджю
23
Гекхан Аккан
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
10
Хесе
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
9
Али Соу
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
14
Роберт Мехия
ОП
17
Доган Джан Давас
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
18
Вукан Савичевич
ЦП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
77
Огюз Джейлан
ПЗ
25
Ламин Диак
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
8
Педринью
АП
28
Гболи Арийиби
ПВ
9
Федерико Македа
ЦФ
4-2-3-1
23
Пири
42
Ариас
25
Перес
3
Улудаг
77
Билазер
21
Кампусано
5
Акпынар
17
Сайнс
61
Саглам
70
Сержио
11
Байич
4-2-2-2
23
Аккан
24
Малку
26
Радакович
18
Муякич
17
Гюрелер
38
Чигерчи
14
Антальялы
7
Беридзе
10
Хесе
11
Килинк
9
Соу
18
Савичевич
18
Савичевич
17
Сайнс
17
Джаглаян
17
Джаглаян
17
Сайнс
61
Саглам
10
Кувас
10
Кувас
61
Саглам
7
Беридзе
25
Диак
25
Диак
7
Беридзе
17
Гюрелер
6
Канкая
6
Канкая
17
Гюрелер
11
Килинк
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
11
Килинк
10
Хесе
28
Арийиби
28
Арийиби
10
Хесе
9
Соу
9
Македа
9
Македа
9
Соу
Остались в запасе
Гиресунспор
Анкарагюджю
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
14
Роберт Мехия
ОП
17
Доган Джан Давас
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
Главный тренер
Хакан Келеш
13
Бахадир Гюндердю
ВР
77
Огюз Джейлан
ПЗ
18
Сахверди Четин
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
8
Педринью
АП
Главный тренер
Мустафа Далчи
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
14
Роберт Мехия
ОП
17
Доган Джан Давас
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ЦП
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
77
Огюз Джейлан
ПЗ
18
Сахверди Четин
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
8
Педринью
АП
Главный тренер
Хакан Келеш
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Гиресунспор - Анкарагюджю
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
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«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
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2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
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