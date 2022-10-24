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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Борнмут
Вест Хэм - Борнмут: обзор матча 24 октября 2022
Вест Хэм
24.10.2022, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Борнмут
45'
К. Зума
90+2'
С. Бенрахма (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Борнмут
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Бенрахма
90'
+2
Замена
В. Цоуфал
️️️️
Д. Боуэн
88'
Замена
П. Форнальс
️️️️
Ф. Даунс
88'
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Скамакка
74'
71'
Желтая карточка
А. Смит
57'
Замена
Д. Энтони
️️️️
Р. Кристи
57'
Замена
Д. Земура
️️️️
Р. Фредерикс
55'
Желтая карточка
Ж. Лерма
46'
Замена
М. Траверс
️️️️
Нето
ГОЛ! 1:0!
К. Зума
Пас отдал
Т. Соучек
45'
45'
Замена
К. Мур
️️️️
Д. Соланке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Борнмут
33
Нето
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
4-2-1-2-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
4
Зума
6
Керер
2
Джонсон
41
Райс
28
Соучек
4
Даунс
10
Бенрахма
20
Боуэн
9
Скамакка
4-3-2-1
33
Нето
2
Фредерикс
5
Сенеси
15
Смит
2
Мефам
10
Кук
8
Лерма
8
Биллинг
10
Кристи
16
Тавернье
19
Соланке
20
Боуэн
34
Цоуфал
34
Цоуфал
20
Боуэн
4
Даунс
8
Форнальс
8
Форнальс
4
Даунс
9
Скамакка
18
Антонио
18
Антонио
9
Скамакка
33
Нето
12
Траверс
12
Траверс
33
Нето
2
Фредерикс
33
Земура
33
Земура
2
Фредерикс
19
Соланке
19
Мур
19
Мур
19
Соланке
10
Кристи
19
Энтони
19
Энтони
10
Кристи
Остались в запасе
Вест Хэм
Борнмут
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
5
Джек Стивенс
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
19
Джуниор Станислас
ЛВ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
Остались в запасе
5
Джек Стивенс
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
19
Джуниор Станислас
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Вест Хэм - Борнмут
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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