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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - ПАС Ламия
ОФИ - ПАС Ламия: обзор матча 24 октября 2022
ОФИ
24.10.2022, понедельник, 20:00
Греция. Суперлига, 9 тур
0 : 0
Завершен
ПАС Ламия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОФИ - ПАС Ламия
Замена
А. Диуссе
️️️️
Д. Тораль
84'
Замена
Тьеви
️️️️
М. Джу
84'
84'
Замена
Л. Романич
️️️️
Г. Манусос
76'
Замена
П. Якумакис
️️️️
Д. Бехарано
Замена
П. Стайкос
️️️️
М. Мельядо
73'
71'
Желтая карточка
Д. Симон
Замена
К. Балояннис
️️️️
Г. Тораринссон
68'
66'
Замена
С. Ашковски
️️️️
С. Цилулис
66'
Замена
В. Сливка
️️️️
Т. Де Винсенти
Желтая карточка
Э. Ларссон
64'
30'
Желтая карточка
К. Нуньес
Желтая карточка
М. Анхель Герреро
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
35
Христос Мандас
ВР
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
23
Луис Переа
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
12
Месаке Джу
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ПВ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
30
Томас Де Винсенти
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
4
Иван Горанов
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
ОФИ
1
Сонни Стевенс
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
23
Тьеви
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
ПАС Ламия
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
6
Oliver Benítez
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
19
Gustavo Marmentini
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
3-1-2-4
35
Мандас
64
Ларссон
15
Диамантис
2
Вурос
29
Мельядо
4
Тораринссон
21
Тораль
23
Переа
17
Дурмишай
12
Джу
10
Герреро
2-2-1-5
31
Шаранов
2
Симон
4
Адеджо
13
Генцоглу
16
Бехарано
23
Цилулис
9
Манусос
4
Горанов
8
Цандарис
30
Де Винсенти
11
Нуньес
4
Тораринссон
38
Балояннис
38
Балояннис
4
Тораринссон
12
Джу
23
Тьеви
23
Тьеви
12
Джу
29
Мельядо
26
Стайкос
26
Стайкос
29
Мельядо
21
Тораль
10
Диуссе
10
Диуссе
21
Тораль
23
Цилулис
11
Ашковски
11
Ашковски
23
Цилулис
30
Де Винсенти
14
Сливка
14
Сливка
30
Де Винсенти
16
Бехарано
8
Якумакис
8
Якумакис
16
Бехарано
9
Манусос
9
Романич
9
Романич
9
Манусос
Остались в запасе
ОФИ
ПАС Ламия
1
Сонни Стевенс
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
6
Oliver Benítez
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
19
Gustavo Marmentini
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
1
Сонни Стевенс
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
17
Самуэль Йоху
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
46
Giannis Theodosoulakis
ЦФ
Остались в запасе
6
Oliver Benítez
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
19
Gustavo Marmentini
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча ОФИ - ПАС Ламия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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