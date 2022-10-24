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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Сочи
Зенит - Сочи: обзор матча 24 октября 2022
Зенит
24.10.2022, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
7 : 0
Завершен
Сочи
2'
И. Сергеев
11'
Малком
25'
И. Сергеев
32'
Вендел
53'
В. Барриос
74'
Малком
76'
Г. Мантуан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Сочи
77'
Замена
Т. Шипунов
️️️️
К. Нобоа
77'
Замена
К. Ушатов
️️️️
А. Юсупов
ГОЛ! 7:0!
Г. Мантуан
76'
ГОЛ! 6:0!
Малком
74'
Замена
Д. Чистяков
️️️️
Родригао
73'
Замена
З. Бакаев
️️️️
И. Сергеев
64'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Вендел
64'
62'
Замена
К. Кравцов
️️️️
И. Цаллагов
61'
Замена
В. Сарвели
️️️️
Л. Джорджевич
Замена
Г. Мантуан
️️️️
В. Барриос
58'
Замена
А. Адамов
️️️️
В. Караваев
58'
ГОЛ! 5:0!
В. Барриос
Пас отдал
Клаудиньо
53'
ГОЛ! 4:0!
Вендел
Пас отдал
Д. Кузяев
32'
26'
Замена
М. Сиссако
️️️️
Жоаозиньо
ГОЛ! 3:0!
И. Сергеев
25'
20'
Красная карточка
А. Мещанинов
ГОЛ! 2:0!
Малком
Пас отдал
Вендел
11'
ГОЛ! 1:0!
И. Сергеев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
5
Родригао
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛАЗ
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
22
Жоаозиньо
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
97
Иван
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
6
Амир Батырев
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
4-1-2-2-1
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
5
Родригао
6
Ловрен
15
Караваев
5
Барриос
8
Вендел
14
Кузяев
33
Клаудиньо
10
Малком
33
Сергеев
4-2-2-1-1
35
Джанаев
34
Маргасов
3
Дркушич
26
Мещанинов
40
Юрганов
15
Цаллагов
17
Макарчук
16
Нобоа
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
19
Джорджевич
5
Барриос
31
Мантуан
31
Мантуан
5
Барриос
5
Родригао
78
Чистяков
78
Чистяков
5
Родригао
15
Караваев
95
Адамов
95
Адамов
15
Караваев
33
Сергеев
77
Бакаев
77
Бакаев
33
Сергеев
8
Вендел
77
Мостовой
77
Мостовой
8
Вендел
22
Жоаозиньо
5
Сиссако
5
Сиссако
22
Жоаозиньо
15
Цаллагов
5
Кравцов
5
Кравцов
15
Цаллагов
16
Нобоа
20
Шипунов
20
Шипунов
16
Нобоа
4
Юсупов
23
Ушатов
23
Ушатов
4
Юсупов
19
Джорджевич
9
Сарвели
9
Сарвели
19
Джорджевич
Остались в запасе
Зенит
Сочи
1
Давид Бязров
ВР
97
Иван
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
6
Амир Батырев
АП
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
97
Иван
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
6
Амир Батырев
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Зенит - Сочи
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Андрей Болотенков
Владимир Миневич
Дополнительные помощники:
VAR – Антон Фролов AVAR – Алексей Воронцов
Резервный судья:
Иван Сиденков
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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