Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Рух
Верес - Рух: обзор матча 30 сентября 2022
Верес
30.09.2022, пятница, 13:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Рух
9'
В. Дахновский
31'
Д. Кльоц
53'
Р. Дидык
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Рух
Желтая карточка
В. Шарай
90'
83'
Замена
Я. Карабин
️️️️
Б. Бойчук
Замена
В. Шарай
️️️️
В. Дахновский
83'
Замена
М. Шестаков
️️️️
А. Лебеденко
83'
75'
Замена
В. Рунич
️️️️
В. Соломон-Отабор
74'
Желтая карточка
В. Соломон-Отабор
72'
Желтая карточка
В. Роман
Замена
М. Сергийчук
️️️️
Н. Гайдучик
68'
57'
Желтая карточка
Р. Лях
53'
ГОЛ! 2:1!
Р. Дидык
Желтая карточка
В. Дахновский
46'
Желтая карточка
Р. Гагун
45'
34'
Желтая карточка
Д. Слюсар
ГОЛ! 2:0!
Д. Кльоц
31'
11'
Желтая карточка
Ю. Климчук
ГОЛ! 1:0!
В. Дахновский
Пас отдал
Р. Гагун
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
47
Богдан Когут
ВР
3
Роман Мирошник
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
29
Валерий Кучеров
ОП
3
Семен Вовченко
ЦП
11
Виталий Дахновский
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
15
Александр Лебеденко
ЦП
2
Роман Гагун
ЦФ
99
Николай Квасный
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
93
Виталий Роман
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
5
Валерий Федорчук
ЦП
20
Марко Сапуга
ЦП
17
Денис Слюсар
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
10
Богдан Бойчук
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
13
Вив Соломон-Отабор
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Верес
78
Арсений Коркодым
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Рух
75
Андрей Китела
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
6
Денис Пидгурский
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
1-1-5-3
47
Когут
3
Мирошник
29
Кучеров
11
Пасич
11
Дахновский
8
Кльоц
15
Лебеденко
3
Вовченко
89
Гайдучик
99
Квасный
2
Гагун
2-2-1-5
79
Панькив
93
Роман
29
Дидык
5
Федорчук
20
Сапуга
70
Климчук
17
Слюсар
13
Соломон-Отабор
30
Таллес
10
Бойчук
73
Лях
11
Дахновский
77
Шарай
77
Шарай
11
Дахновский
89
Гайдучик
7
Сергийчук
7
Сергийчук
89
Гайдучик
15
Лебеденко
9
Шестаков
9
Шестаков
15
Лебеденко
10
Бойчук
19
Карабин
19
Карабин
10
Бойчук
13
Соломон-Отабор
11
Рунич
11
Рунич
13
Соломон-Отабор
Остались в запасе
Верес
Рух
78
Арсений Коркодым
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
77
Станислав Шарай
ЦП
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
75
Андрей Китела
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
6
Денис Пидгурский
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
78
Арсений Коркодым
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
77
Станислав Шарай
ЦП
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Остались в запасе
75
Андрей Китела
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
6
Денис Пидгурский
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
1
Юрий-Владимир Герета
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Верес - Рух
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Скиф
Новости команд
Все
Верес
Рух
«Верес» – «Буковина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Вереса» и «Буковины» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Полесья» и «Вереса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Премьер-лига: шансы «Вереса» и «Колоса» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«Оболонь» – «Верес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
«Верес» – «Буковина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Вереса» и «Буковины» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Полесья» и «Вереса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Премьер-лига: шансы «Вереса» и «Колоса» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«Оболонь» – «Верес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
«Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Полесье» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.70
23 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+