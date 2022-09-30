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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Брага
Порту - Брага: обзор матча 30 сентября 2022
Порту
30.09.2022, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 8 тур
4 : 1
Завершен
Брага
32'
Эванилсон
34'
С. Эустакиу
63'
Пепе
90+6'
Галено
55'
Пепе (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Брага
ГОЛ! 4:1!
Галено
90'
+6
86'
Замена
Т. Са
️️️️
А. Орта
Замена
Г. Верон
️️️️
С. Эустакиу
85'
Замена
З. Сануси
️️️️
Венделл
85'
84'
Красная карточка
Матеус
84'
Желтая карточка
Р. Орта
Замена
М. Груйич
️️️️
Р. Консейсау
76'
Замена
Галено
️️️️
Эванилсон
75'
Желтая карточка
Д. Кошта
74'
67'
Замена
А. Джало
️️️️
Н. Секейра
Замена
Отавио
️️️️
Б. Кошта
66'
ГОЛ! 3:1!
Пепе
63'
55'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Пепе
46'
Замена
У. Рачич
️️️️
С. Банза
46'
Замена
А. Руис
️️️️
Ю. Медейрос
46'
Замена
В. Гомес
️️️️
Ф. Силва
40'
Желтая карточка
Н. Секейра
38'
Желтая карточка
Ф. Силва
ГОЛ! 2:0!
С. Эустакиу
34'
ГОЛ! 1:0!
Эванилсон
Пас отдал
С. Эустакиу
32'
Желтая карточка
Д. Карму
29'
23'
Желтая карточка
Ю. Медейрос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
25
Отавио
АП
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
4-2-1-1-2
99
Кошта
18
Венделл
3
Пепе
6
Карму
27
Консейсау
8
Урибе
46
Эустакиу
28
Кошта
11
Пепе
9
Тареми
9
Эванилсон
4-2-1-3
1
Матеус
70
Силва
6
Секейра
4
Ниакате
3
Тормена
73
Мусрати
6
Орта
21
Орта
9
Витинья
24
Банза
45
Медейрос
18
Венделл
12
Сануси
12
Сануси
18
Венделл
27
Консейсау
8
Груйич
8
Груйич
27
Консейсау
28
Кошта
25
Отавио
25
Отавио
28
Кошта
9
Эванилсон
13
Галено
13
Галено
9
Эванилсон
46
Эустакиу
27
Верон
27
Верон
46
Эустакиу
24
Банза
10
Рачич
10
Рачич
24
Банза
6
Орта
12
Са
12
Са
6
Орта
70
Силва
2
Гомес
2
Гомес
70
Силва
6
Секейра
25
Джало
25
Джало
6
Секейра
45
Медейрос
9
Руис
9
Руис
45
Медейрос
Остались в запасе
Порту
Брага
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
16
Диего Лайнес
ПВ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Порту - Брага
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
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