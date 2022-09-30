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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Альмерия
Атлетик - Альмерия: обзор матча 30 сентября 2022
Атлетик
30.09.2022, пятница, 22:00
Испания. Примера, 7 тур
4 : 0
Завершен
Альмерия
10'
И. Уильямс
17'
О. Сансет
62'
Н. Уильямс
84'
М. Весга (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Альмерия
Замена
О. Саррага
️️️️
Д. Гарсия
86'
84'
Желтая карточка
А. Пучмаль
ГОЛ с пенальти! 4:0!
М. Весга
84'
80'
Замена
И. Эгуарас
️️️️
С. Кошта
Замена
М. Весга
️️️️
А. Беренгер
79'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Муньяин
78'
Замена
А. Паредес
️️️️
Е. Альварес
72'
Замена
А. Эррера
️️️️
О. Сансет
72'
66'
Замена
А. Пучмаль
️️️️
Л. Робертоне
ГОЛ! 3:0!
Н. Уильямс
Пас отдал
И. Уильямс
62'
59'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Ф. Портильо
59'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Лазаро
57'
Желтая карточка
Кайки
46'
Замена
Д. Соуза
️️️️
Л. Рамазани
40'
Желтая карточка
Л. Робертоне
Желтая карточка
Е. Альварес
37'
ГОЛ! 2:0!
О. Сансет
Пас отдал
О. де Маркос
17'
ГОЛ! 1:0!
И. Уильямс
Пас отдал
Н. Уильямс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
15
Кайки
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
11
Саму Кошта
ОП
8
Лукас Робертоне
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Альмерия
1
Диего Фуоли
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
16
Иньиго Эгуарас
ОП
6
Мартин Свидерски
ОП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
8
Гуи Гедеш
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
89
Диего Соуза
ЦФ
4-1-3-2
1
Симон
18
де Маркос
5
Альварес
26
Мартинес
15
Леке
14
Дани Гарсия
8
Сансет
10
Муньяин
7
Беренгер
9
Уильямс
10
Уильямс
3-3-1-3
13
Мартинес
15
Кайки
19
Эли
6
Бабич
17
Мендес
11
Кошта
18
Акьем
8
Робертоне
20
Портильо
17
Лазаро
19
Рамазани
5
Альварес
4
Паредес
4
Паредес
5
Альварес
7
Беренгер
6
Весга
6
Весга
7
Беренгер
14
Дани Гарсия
6
Саррага
6
Саррага
14
Дани Гарсия
8
Сансет
21
Эррера
21
Эррера
8
Сансет
10
Муньяин
12
Вильялибре
12
Вильялибре
10
Муньяин
11
Кошта
16
Эгуарас
16
Эгуарас
11
Кошта
8
Робертоне
17
Пучмаль
17
Пучмаль
8
Робертоне
17
Лазаро
23
Эмбарба
23
Эмбарба
17
Лазаро
20
Портильо
12
Баптистао
12
Баптистао
20
Портильо
19
Рамазани
89
Соуза
89
Соуза
19
Рамазани
Остались в запасе
Атлетик
Альмерия
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Диего Фуоли
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
6
Мартин Свидерски
ОП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
8
Гуи Гедеш
ЦП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Остались в запасе
1
Диего Фуоли
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
6
Мартин Свидерски
ОП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
8
Гуи Гедеш
ЦП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Атлетик - Альмерия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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