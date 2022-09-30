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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Оденсе
Ольборг - Оденсе: обзор матча 30 сентября 2022
Ольборг
30.09.2022, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Оденсе
15'
Л. Крамер
57'
Б. Кадрии
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ольборг - Оденсе
Желтая карточка
А. Соуза
87'
85'
Замена
Н. Микельсон
️️️️
Г. Груббе
85'
Замена
Я. Бреум
️️️️
Ф. Тонгия
Желтая карточка
Ю. Бакиз
82'
Замена
А. Поульсен
️️️️
Я. Нильсен
78'
Замена
М. Рамкильде
️️️️
О. Росс
64'
Замена
Л. Прип
️️️️
Л. Андерсен
64'
57'
ГОЛ! 1:1!
Б. Кадрии
Пас отдал
А. Адельгор
ГОЛ! 1:0!
Л. Крамер
Пас отдал
А. Соуза
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
6
Ларс Крамер
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
11
Оливер Росс
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Оденсе
14
Густав Груббе
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
29
Аске Адельгор
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
8
Армин Гигович
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
1
Мартин Хансен
ЦФ
9
Башким Кадрии
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
19
Марко Рамкильде
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
8
Аласана Манне
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
2
Николас Микельсон
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
11
Янкуба Минте
ЦФ
11
Чарли Хорнеман
ЦФ
3-1-1-5
20
2
Паллесен
3
Нильсен
8
Фоссум
10
Соуза
10
Бакиз
12
25
Андерсен
11
Росс
6
Феррейра
4-3-4
15
Иванчевич
29
Адельгор
6
Тверсков
14
Груббе
8
Гигович
10
Тонгия
29
Фрекьяер-Йенсен
4
11
Жебали
9
Кадрии
1
Хансен
3
Нильсен
2
Поульсен
2
Поульсен
3
Нильсен
25
Андерсен
18
Прип
18
Прип
25
Андерсен
11
Росс
19
Рамкильде
19
Рамкильде
11
Росс
14
Груббе
2
Микельсон
2
Микельсон
14
Груббе
10
Тонгия
10
Бреум
10
Бреум
10
Тонгия
Остались в запасе
Ольборг
Оденсе
12
Тео Сандер
ВР
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
8
Аласана Манне
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
11
Янкуба Минте
ЦФ
11
Чарли Хорнеман
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
8
Аласана Манне
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
11
Янкуба Минте
ЦФ
11
Чарли Хорнеман
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Ольборг - Оденсе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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Ольборг
Оденсе
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
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2022.09.01 00:45
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2021.01.21 19:55
1
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
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2021.01.21 19:55
1
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3
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2020.02.01 15:19
2
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2020.02.01 12:48
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
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2020.02.03 13:55
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