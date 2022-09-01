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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз
Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 01 сентября 2022
Монреаль
01.09.2022, четверг, 02:30
США. МЛС, 39 тур
0 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
43'
Л. Морган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз
Желтая карточка
С. Пьетт
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
К. Кассерес
86'
Замена
Д. Йервуд
️️️️
O. Fernandez
Замена
M. Toye
️️️️
М. Шоньер
75'
Замена
J. Kwizera
️️️️
А. Джонстон
74'
70'
Замена
В. Кармона
️️️️
К. Харпер
Замена
К. Камара
️️️️
Х. Торрес
65'
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
Г. Корбо
65'
Замена
M. Miljevic
️️️️
В. Ваньяма
65'
64'
Желтая карточка
К. Харпер
55'
Замена
К. Кларк
️️️️
Лукиньяс
55'
Замена
T. Barlow
️️️️
Э. Маноэл
43'
ГОЛ! 0:1!
Л. Морган
Пас отдал
К. Кассерес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
90
Льюис Морган
ЦП
15
Андрес Рейес
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
82
Лукиньяс
АП
13
Элиас Маноэл
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
85
Кей Камара
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
65
Steven Sserwadda
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
3-4-2-2
95
Корбо
2
Ватерман
4
Миллер
6
Пьетт
66
Шоньер
99
Торрес
2
Ваньяма
9
Киото
10
Михайлович
2
Джонстон
41
Пантемис
2-4-1-3
31
Мигел
12
Неалис
13
Неалис
15
Рейес
24
Эдельман
23
Кассерес
90
Морган
82
Лукиньяс
17
Харпер
22
13
Маноэл
2
Ваньяма
10
10
2
Ваньяма
95
Корбо
2
2
95
Корбо
99
Торрес
85
Камара
85
Камара
99
Торрес
2
Джонстон
17
17
2
Джонстон
66
Шоньер
13
13
66
Шоньер
17
Харпер
16
Кармона
16
Кармона
17
Харпер
82
Лукиньяс
8
Кларк
8
Кларк
82
Лукиньяс
22
16
Йервуд
16
Йервуд
22
13
Маноэл
16
16
13
Маноэл
Остались в запасе
Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз
1
Себастьян Бреза
ВР
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
44
Rida Zouhir
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
18
Ryan Meara
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
65
Steven Sserwadda
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
44
Rida Zouhir
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
65
Steven Sserwadda
ЦП
4
Хассан Ндам
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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