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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед: обзор матча 01 сентября 2022
Филадельфия Юнион
01.09.2022, четверг, 02:00
США. МЛС, 40 тур
4 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
18'
Х. Карранца
45+3'
М. Уре
67'
Д. Газдаг
90+5'
Н. Харриел
24'
Э. Гутман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед
ГОЛ! 4:1!
Н. Харриел
90'
+5
Желтая карточка
Д. МакГлинн
90'
+4
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
А. Бедойя
90'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Х. Карранца
90'
Желтая карточка
Х. Мартинес
83'
83'
Желтая карточка
Д. Дуайер
75'
Замена
Д. Дуайер
️️️️
Л. Араухо
Замена
Н. Харриел
️️️️
О. Мбайзо
72'
69'
Замена
М. Морено
️️️️
Ф. Ибарра
69'
Замена
Э. Москера
️️️️
К. Уайли
ГОЛ! 3:1!
Д. Газдаг
67'
Замена
К. Бурк
️️️️
М. Уре
63'
61'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Р. Сиснерос
Желтая карточка
М. Уре
52'
47'
Желтая карточка
Х. Хосе Пурата
ГОЛ! 2:1!
М. Уре
45'
+3
Желтая карточка
А. Бедойя
37'
24'
ГОЛ! 1:1!
Э. Гутман
ГОЛ! 1:0!
Х. Карранца
Пас отдал
М. Уре
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
18
Леон Флеч
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Атланта Юнайтед
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
12
Калеб Уайли
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
23
Тиаго Алмада
АП
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Филадельфия Юнион
2
Мэтт Реал
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
26
Натан Харриел
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
25
Крис Донован
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Raúl Gudiño
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
7
Эдвин Москера
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
4-1-2-3
18
Блэйк
27
Вагнер
5
Глеснес
3
Эллиот
15
Мбайзо
70
Мартинес
16
Газдаг
11
Бедойя
17
Уре
9
Карранца
18
Флеч
4-1-5
11
Леннон
15
Гутман
12
Уайли
44
Пурата
23
Алмада
18
Сиснерос
15
Франко
7
Араухо
5
Ибарра
5
Соса
15
Мбайзо
26
Харриел
26
Харриел
15
Мбайзо
17
Уре
7
Бурк
7
Бурк
17
Уре
9
Карранца
10
Ааронсон
10
Ааронсон
9
Карранца
11
Бедойя
7
МакГлинн
7
МакГлинн
11
Бедойя
5
Ибарра
10
Морено
10
Морено
5
Ибарра
12
Уайли
7
Москера
7
Москера
12
Уайли
18
Сиснерос
77
Мартинес
77
Мартинес
18
Сиснерос
7
Араухо
14
Дуайер
14
Дуайер
7
Араухо
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед
2
Мэтт Реал
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
1
Raúl Gudiño
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
2
Мэтт Реал
ЦЗ
5
Брэндан Крейг
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
Остались в запасе
1
Raúl Gudiño
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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