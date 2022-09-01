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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Интер Майами
Коламбус - Интер Майами: обзор матча 01 сентября 2022
Коламбус
01.09.2022, четверг, 02:30
США. МЛС, 39 тур
1 : 0
Завершен
Интер Майами
64'
Л. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Интер Майами
Желтая карточка
Д. Этьенн
90'
+3
Замена
J. Anibaba
️️️️
Д. Менса
85'
82'
Замена
Э. Родригес
️️️️
Р. Тэйлор
Замена
J. Williams
️️️️
Л. Диас
81'
Замена
J. Igbekeme
️️️️
Артур
75'
73'
Желтая карточка
Грегоре
70'
Замена
К. Гиббс
️️️️
К. МакВей
69'
Замена
И. Вассилев
️️️️
Б. Дюк
ГОЛ! 1:0!
Л. Диас
64'
55'
Замена
К. Жан
️️️️
А. Ласситер
52'
Желтая карточка
К. МакВей
Желтая карточка
D. Nagbe
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
6
Артур
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
10
Жена Мота
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
12
James Igbekeme
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Интер Майами
3
Киран Гиббс
ЛЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
13
Виктор Ульоа
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
4-3-3
89
Ром
31
Морейра
6
Менса
5
Дегенек
23
6
Артур
6
11
Этьенн
9
Эрнандес
11
Диас
10
Моррис
4-1-3-2
22
Марсман
37
Лоу
97
МакВей
4
Сейлор
2
Йедлин
40
Грегоре
10
Мота
21
Тэйлор
7
Дюк
9
Игуаин
7
Ласситер
6
Менса
3
3
6
Менса
11
Диас
3
3
11
Диас
6
Артур
12
12
6
Артур
7
Дюк
19
Вассилев
19
Вассилев
7
Дюк
97
МакВей
3
Гиббс
3
Гиббс
97
МакВей
21
Тэйлор
25
Родригес
25
Родригес
21
Тэйлор
7
Ласситер
10
Жан
10
Жан
7
Ласситер
Остались в запасе
Коламбус
Интер Майами
24
Evan Bush
ВР
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
7
Yaw Yeboah
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
33
Джовин Джонс
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
23
Мохамед Фарси
ЦЗ
7
Yaw Yeboah
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Остались в запасе
33
Джовин Джонс
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Коламбус - Интер Майами
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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