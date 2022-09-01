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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед: обзор матча 01 сентября 2022
Реал Солт-Лейк
01.09.2022, четверг, 04:30
США. МЛС, 40 тур
3 : 0
Завершен
Миннесота Юнайтед
6'
С. Кордова
23'
Д. Саварино
79'
А. Хулио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед
Замена
N. Besler
️️️️
С. Калдуэлл
81'
ГОЛ! 3:0!
А. Хулио
Пас отдал
Э. Броди
79'
Замена
А. Хулио
️️️️
С. Кордова
71'
69'
Замена
К. Арриага
️️️️
J. Rosales
61'
Замена
Л. Амарилья
️️️️
М. Гарсия
Замена
Б. Овьедо
️️️️
М. Чанг
60'
46'
Замена
Р. Лод
️️️️
A. Danladi
46'
Замена
T. Miller
️️️️
Д. Сент-Клер
46'
Замена
O. Fisher
️️️️
А. Бенитес
Желтая карточка
Ж. Глад
39'
32'
Желтая карточка
А. Бенитес
ГОЛ! 2:0!
Д. Саварино
23'
Желтая карточка
J. Loffelsend
20'
ГОЛ! 1:0!
С. Кордова
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
3
Эндрю Броди
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
15
Алан Бенитес
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
3
Тате Шмитт
ЛЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
17
Робин Лод
ЦП
99
Fred Emmings
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
4-4-2
18
МакМат
15
Глад
30
Силва Марсело
19
22
Эррера
12
Калдуэлл
22
Мерам
11
Саварино
16
Чанг
16
Кордова
3
Броди
2-3-5
97
Сент-Клер
15
Боксолл
15
Бенитес
30
40
20
Трапп
21
Хлонгване
44
27
8
Гарсия
99
16
Чанг
16
Овьедо
16
Овьедо
16
Чанг
12
Калдуэлл
13
13
12
Калдуэлл
16
Кордова
11
Хулио
11
Хулио
16
Кордова
97
Сент-Клер
21
21
97
Сент-Клер
15
Бенитес
91
91
15
Бенитес
30
16
Арриага
16
Арриага
30
99
17
Лод
17
Лод
99
8
Гарсия
9
Амарилья
9
Амарилья
8
Гарсия
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
24
Tomas Gomez
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
10
Диего Луна
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
99
Fred Emmings
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
10
Диего Луна
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
Остались в запасе
99
Fred Emmings
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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