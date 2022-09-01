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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Салернитана
Болонья - Салернитана: обзор матча 01 сентября 2022
Болонья
01.09.2022, четверг, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Салернитана
52'
М. Арнаутович (П)
88'
Б. Диа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Салернитана
88'
ГОЛ! 1:1!
Б. Диа
82'
Желтая карточка
Т. Вилена
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Н. Домингес
81'
76'
Замена
Д. Валенсия
️️️️
Д. Бронн
Замена
Р. Орсолини
️️️️
Н. Сансоне
74'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
65'
Желтая карточка
Г. Медель
64'
63'
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
Ф. Бонаццоли
54'
Замена
А. Кандрева
️️️️
Д. Брадарич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Арнаутович
52'
50'
Желтая карточка
Н. Гьембер
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
А. Камбьясо
47'
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
Й. Схаутен
46'
Замена
Р. Сориано
️️️️
Э. Вигнато
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
1
Алессандро Микаи
ВР
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Скорупски
20
Камбьясо
5
Сумаоро
26
Лукуми
30
Касиус
17
Медель
8
Домингес
22
Схаутен
11
Сансоне
25
Вигнато
7
Арнаутович
3-2-3-2
55
Сепе
6
Бронн
17
Фасио
23
Гьембер
2
Маццокки
6
Брадарич
52
Вилена
18
Маджоре
29
Кулибали
90
Бонаццоли
22
Диа
20
Камбьясо
22
Ликояннис
22
Ликояннис
20
Камбьясо
22
Схаутен
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
22
Схаутен
25
Вигнато
21
Сориано
21
Сориано
25
Вигнато
11
Сансоне
7
Орсолини
7
Орсолини
11
Сансоне
8
Домингес
11
Зиркзее
11
Зиркзее
8
Домингес
6
Брадарич
87
Кандрева
87
Кандрева
6
Брадарич
90
Бонаццоли
22
Ботхейм
22
Ботхейм
90
Бонаццоли
6
Бронн
30
Валенсия
30
Валенсия
6
Бронн
Остались в запасе
Болонья
Салернитана
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
19
Винченцо Фьорилло
ВР
1
Алессандро Микаи
ВР
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
1
Алессандро Микаи
ВР
6
Андрей Мотоц
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
12
Юлиан Кристофферсен
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Болонья - Салернитана
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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