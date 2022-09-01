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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед: обзор матча 01 сентября 2022
Нью-Йорк Сити
01.09.2022, четверг, 03:00
США. МЛС, 8 тур
1 : 2
Завершен
Ди Си Юнайтед
27'
Хебер
24'
О. Камара
57'
С. Бирнбаум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед
82'
Замена
Р. Моррисон
️️️️
M. Rodríguez
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
М. Амундсен
75'
73'
Замена
К. Бентеке
️️️️
О. Камара
Желтая карточка
V. Latinovich
69'
Замена
G. Zelalem
️️️️
J. Haak
64'
Замена
М. Моралес
️️️️
Хебер
64'
Желтая карточка
М. Амундсен
62'
57'
ГОЛ! 1:2!
С. Бирнбаум
Пас отдал
M. Rodríguez
Желтая карточка
Н. Асеведо
56'
Замена
V. Latinovich
️️️️
A. Tinnerholm
38'
ГОЛ! 1:1!
Хебер
27'
25'
Желтая карточка
M. Rodríguez
24'
ГОЛ! 0:1!
О. Камара
22'
Желтая карточка
C. Odoi-Atsem
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
8
Сантьяго Родригес
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
97
Хебер
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Ди Си Юнайтед
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
26
Виктор Пальссон
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
18
David Ochoa
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Нью-Йорк Сити
30
Samuel Kwaku Owusu
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
29
Gedion Zelalem
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Ди Си Юнайтед
22
Sofiane Djeffal
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
21
Jon Kempin
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
2-1-3-4
1
Джонсон
3
25
Шано
5
Асеведо
11
Магно
8
Родригес
11
Перейра
97
Хебер
24
Грэй
18
Амундсен
15
4-2-5
31
Нахар
3
6
Канус
15
Бирнбаум
26
Пальссон
65
18
9
Камара
27
Берри
8
2
Пинес
97
Хебер
10
Моралес
10
Моралес
97
Хебер
15
29
29
15
3
32
32
3
18
Амундсен
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
18
Амундсен
65
11
Моррисон
11
Моррисон
65
9
Камара
20
Бентеке
20
Бентеке
9
Камара
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед
30
Samuel Kwaku Owusu
ЦЗ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
22
Sofiane Djeffal
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
30
Samuel Kwaku Owusu
ЦЗ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Остались в запасе
22
Sofiane Djeffal
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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