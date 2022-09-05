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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Электрон - Ядро
Электрон - Ядро: обзор матча 05 сентября 2022
Электрон
05.09.2022, понедельник, 19:00
Россия. Вторая лига. Группа 2, 9 тур
1 : 4
Завершен
Ядро
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Матчи команд
Электрон
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Электрон
3 : 2
12.11.2023
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Луки-Энергия
1 : 0
06.11.2023
Электрон
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Электрон
0 : 4
29.10.2023
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Иркутск
5 : 0
22.10.2023
Электрон
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Электрон
3 : 1
15.10.2023
Енисей-М
Ядро
Россия. Вторая лига. Группа 2, 10 тур
Динамо-2
3 : 0
03.06.2023
Ядро
Россия. Вторая лига. Группа 2, 9 тур
Ядро
1 : 2
28.05.2023
Знамя Труда
Россия. Вторая лига. Группа 2, 8 тур
Ядро
1 : 3
20.05.2023
Торпедо-2
Россия. Вторая лига. Группа 2, 7 тур
Тверь
0 : 2
14.05.2023
Ядро
Россия. Вторая лига. Группа 2, 6 тур
Химик
1 : 1
07.05.2023
Ядро
Информация о матче
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Ядро
РФС наказал за ставки футболиста, который летом уехал играть в Парагвай
2023.10.11 20:36
Лучший игрок матча Второй лиги получил веник и шаверму
2023.10.04 07:58
Балотелли и Нани записали видео в поддержку новгородского «Электрона»
2023.10.01 15:01
2
В «Электроне» ответили на обвинения в договорном матче
2023.04.28 11:52
Еще один матч Второй лиги попал под подозрение как договорной
2023.04.28 07:59
РФС наказал за ставки футболиста, который летом уехал играть в Парагвай
2023.10.11 20:36
Лучший игрок матча Второй лиги получил веник и шаверму
2023.10.04 07:58
Балотелли и Нани записали видео в поддержку новгородского «Электрона»
2023.10.01 15:01
2
В «Электроне» ответили на обвинения в договорном матче
2023.04.28 11:52
Еще один матч Второй лиги попал под подозрение как договорной
2023.04.28 07:59
Тренер «Электрона» станцевал в раздевалке после победы над «Ядром» Горшкова
2022.10.30 19:21
Стало известно, с кем сыграет «Амкал» в 1/64 финала Кубка России
2022.08.31 14:59
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