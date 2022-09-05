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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Колос
Минай - Колос: обзор матча 05 сентября 2022
Минай
05.09.2022, понедельник, 13:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Колос
4'
Э. Гулиев
32'
П. Ореховский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минай - Колос
90'
+1
Желтая карточка
В. Лысенко
Желтая карточка
В. Рогозинский
90'
+1
Замена
А. Байдал
️️️️
А. Хахлев
84'
72'
Замена
В. Лысенко
️️️️
Д. Безбородько
62'
Желтая карточка
О. Ильин
58'
Замена
Е. Смирный
️️️️
Е. Исаенко
Желтая карточка
О. Горин
39'
34'
Желтая карточка
В. Милько
32'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Ореховский
ГОЛ! 1:0!
Э. Гулиев
Пас отдал
О. Горин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ЦЗ
3
Иван Трубочкин
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
17
Назарий Воробчак
ЦП
44
Вадим Витенчук
ЦП
9
Егор Твердохлеб
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
23
Эльдар Гулиев
ЦП
13
Александр Бандура
ЦФ
7
Олег Вишневский
ЦФ
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
14
Вадим Милько
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
21
Денис Безбородько
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
9
Дмитрий Касимов
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЦЗ
21
Руслан Паламарь
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4
Богдан Чуев
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
9
Данил Колесник
ЦФ
17
Данил Голуб
ЦФ
Колос
17
Денис Кузик
ЦЗ
11
Кирилл Попов
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
19
Андрей Соловьев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
21
Евгений Новак
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
4-5-2
23
Немчанинов
3
Трубочкин
25
Горин
33
Гончар
44
Витенчук
9
Твердохлеб
99
Хахлев
23
Гулиев
17
Воробчак
7
Вишневский
13
Бандура
3-2-2-1-2
23
Волынец
33
Гончаренко
44
Чоботенко
5
Черноморец
50
Болбат
35
Золотов
14
Милько
10
Ореховский
97
Ильин
11
Исаенко
21
Безбородько
99
Хахлев
80
Байдал
80
Байдал
99
Хахлев
11
Исаенко
8
Смирный
8
Смирный
11
Исаенко
21
Безбородько
7
Лысенко
7
Лысенко
21
Безбородько
Остались в запасе
Минай
Колос
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
9
Дмитрий Касимов
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЦЗ
21
Руслан Паламарь
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4
Богдан Чуев
ЦФ
9
Данил Колесник
ЦФ
17
Данил Голуб
ЦФ
17
Денис Кузик
ЦЗ
11
Кирилл Попов
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
19
Андрей Соловьев
ЦП
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
21
Евгений Новак
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
9
Дмитрий Касимов
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЦЗ
21
Руслан Паламарь
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4
Богдан Чуев
ЦФ
9
Данил Колесник
ЦФ
17
Данил Голуб
ЦФ
Остались в запасе
17
Денис Кузик
ЦЗ
11
Кирилл Попов
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
19
Андрей Соловьев
ЦП
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
21
Евгений Новак
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Минай - Колос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
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