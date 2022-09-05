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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Канзаc Сити
Лос-Анджелес Гэлакси - Канзаc Сити: обзор матча 05 сентября 2022
Лос-Анджелес Гэлакси
05.09.2022, понедельник, 05:00
США. МЛС, 41 тур
2 : 2
Завершен
Канзаc Сити
4'
Чичарито
88'
Чичарито (П)
66'
Д. Расселл (П)
76'
Ф. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Канзаc Сити
Пенальти не реализован!
Чичарито
90'
+6
89'
Замена
K. Shelton
️️️️
Д. Шаллой
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Чичарито
88'
Замена
М. Касерес
️️️️
Х. Араухо
85'
Замена
К. Кабрал
️️️️
М. Дельгадо
85'
84'
Желтая карточка
R. Walter
76'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Эрнандес
Пас отдал
W. Agada
73'
Замена
О. Росель
️️️️
Э. Томми
Замена
С. Грандсир
️️️️
Д. Йовелич
71'
Замена
Д. Коста
️️️️
Г. Бругман
71'
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Расселл
64'
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Р. Эспиноза
Замена
S. Kljestan
️️️️
V. Vázquez
58'
Желтая карточка
Р. Пуч
47'
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Сега Кулибали
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
22
Хулиан Араухо
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Канзаc Сити
2
Kayden Pierre
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
77
Джонни Расселл
ЦП
54
R. Walter
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
22
William Agada
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
2-3-1-4
31
Бонд
4
Кулибали
33
Уильямс
8
Дельгадо
16
Бругман
10
Пуч
44
Эдвардс
22
Араухо
9
Йовелич
8
14
Чичарито
3-4-4
2
77
Изима-Мирен
3
Фонтас
77
Расселл
54
15
Эспиноза
27
Томми
20
Шаллой
22
1
22
9
Йовелич
7
Грандсир
7
Грандсир
9
Йовелич
22
Араухо
4
Касерес
4
Касерес
22
Араухо
8
Дельгадо
91
Кабрал
91
Кабрал
8
Дельгадо
16
Бругман
11
Коста
11
Коста
16
Бругман
8
16
16
8
27
Томми
16
Росель
16
Росель
27
Томми
15
Эспиноза
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Эспиноза
20
Шаллой
11
11
20
Шаллой
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Канзаc Сити
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
48
Kaveh Rad
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
48
Kaveh Rad
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Канзаc Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
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