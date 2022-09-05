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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Аталанта
Монца - Аталанта: обзор матча 05 сентября 2022
Монца
05.09.2022, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 2
Завершен
Аталанта
57'
Р. Хойлунд
65'
Марлон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Аталанта
88'
Замена
Ж. Бога
️️️️
А. Лукман
Замена
А. Иццо
️️️️
Л. Калдирола
86'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
Д. Мота
86'
Желтая карточка
Н. Ровелла
76'
Замена
С. Молина
️️️️
С. Биринделли
76'
Замена
А. Колпани
️️️️
С. Сенси
76'
76'
Замена
Й. Меле
️️️️
Эдерсон
71'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Р. Хойлунд
Замена
А. Петанья
️️️️
Д. Капрари
70'
65'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Марлон
57'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хойлунд
Пас отдал
А. Лукман
46'
Замена
Б. Соппи
️️️️
Д. Дзаппакоста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Монца
28
Алессио Краньо
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
79
Сальваторе Молина
ПВ
26
Патрик Чиурриа
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
8
Марио Пашалич
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
3-3-1-1-2
20
Ди Грегорио
4
Марлон
5
Калдирола
4
Мари
30
Аугусто
6
Ровелла
19
Биринделли
8
Сенси
32
Пессина
46
Мота
10
Капрари
4-2-1-1-2
1
Муссо
77
Дзаппакоста
2
Толой
28
Демирал
33
Хатебур
15
де Рон
8
Коопмейнерс
13
Эдерсон
17
Малиновский
19
Хойлунд
11
Лукман
5
Калдирола
4
Иццо
4
Иццо
5
Калдирола
8
Сенси
28
Колпани
28
Колпани
8
Сенси
19
Биринделли
79
Молина
79
Молина
19
Биринделли
46
Мота
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
46
Мота
10
Капрари
37
Петанья
37
Петанья
10
Капрари
77
Дзаппакоста
2
Соппи
2
Соппи
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
21
Меле
21
Меле
13
Эдерсон
19
Хойлунд
8
Пашалич
8
Пашалич
19
Хойлунд
11
Лукман
13
Бога
13
Бога
11
Лукман
Остались в запасе
Монца
Аталанта
28
Алессио Краньо
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
Главный тренер
Джованни Строппа
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Монца - Аталанта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
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