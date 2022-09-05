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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Ванкувер Уайткепс
Сан-Хосе - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 05 сентября 2022
Сан-Хосе
05.09.2022, понедельник, 04:30
США. МЛС, 41 тур
2 : 0
Завершен
Ванкувер Уайткепс
4'
Ж. Эбобиссе
34'
Х. Монтейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Ванкувер Уайткепс
Желтая карточка
B. Kikanovic
90'
+1
Замена
П. Мари
️️️️
T. Thompson
81'
78'
Замена
Л. Овусу
️️️️
Р. Тейберт
78'
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Б. Уайт
78'
Замена
С. Берхальтер
️️️️
А. Шепф
Замена
Я. Грегуш
️️️️
Э. Ремеди
70'
Замена
B. Kikanovic
️️️️
C. Cowell
70'
66'
Замена
М. Годиньо
️️️️
Д. Браун
62'
Желтая карточка
Т. Блэкмон
53'
Замена
П. Вите
️️️️
К. Дажоме
43'
Желтая карточка
Р. Галд
ГОЛ! 2:0!
Х. Монтейру
Пас отдал
К. Эспиноса
34'
Желтая карточка
Х. Монтейру
32'
31'
Желтая карточка
А. Кубас
ГОЛ! 1:0!
Ж. Эбобиссе
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
5
Натан
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
20
Адриан Кубас
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
24
Брайан Уайт
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
93
Жудсон
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
55
Коди Кроппер
ВР
2
Джейк Нервински
ПЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
2-1-4-4
22
97
5
Ремеди
14
35
Монтейру
7
7
Эспиноса
5
Натан
12
17
Эбобиссе
4
Бисон
3-1-2-2-2
12
Хасал
91
Браун
4
Веселинович
33
Блэкмон
20
Кубас
18
Шепф
31
Тейберт
24
Грессель
11
Дажоме
25
Галд
24
Уайт
22
3
Мари
3
Мари
22
5
Ремеди
21
Грегуш
21
Грегуш
5
Ремеди
7
28
28
7
91
Браун
28
Годиньо
28
Годиньо
91
Браун
31
Тейберт
24
Овусу
24
Овусу
31
Тейберт
11
Дажоме
45
Вите
45
Вите
11
Дажоме
18
Шепф
6
Берхальтер
6
Берхальтер
18
Шепф
24
Уайт
87
Риккеттс
87
Риккеттс
24
Уайт
Остались в запасе
Сан-Хосе
Ванкувер Уайткепс
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
55
Коди Кроппер
ВР
2
Джейк Нервински
ПЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
2
Джейк Нервински
ПЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Сан-Хосе - Ванкувер Уайткепс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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