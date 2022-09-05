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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро
Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро: обзор матча 05 сентября 2022
Атлетико Гойяненсе
05.09.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико Минейро
45+5'
Кено
58'
Халк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро
77'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Э. Саша
77'
Замена
Калебе
️️️️
Жемерсон
Замена
Айртон
️️️️
М. Фрейтас
73'
70'
Замена
И. Фернандес
️️️️
Халк
67'
Замена
Рубенс
️️️️
М. Сарачо
67'
Замена
Адемир
️️️️
Кено
64'
Желтая карточка
М. Сарачо
Замена
В. Рато
️️️️
Шейлон
59'
Замена
Жоржиньо
️️️️
D.
59'
58'
ГОЛ! 0:2!
Халк
Пас отдал
Э. Саша
Замена
А. Энрике
️️️️
Жефферсон
46'
45'
+5
ГОЛ! 0:1!
Кено
Пас отдал
Жаир
Желтая карточка
Л. Фернандо
44'
24'
Желтая карточка
Н. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
17
Марлон Фрейтас
ОП
5
Виллиан Маранхао
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
7
Шейлон
АП
23
Dudu
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
4
Ревер
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
20
Кено
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Атлетико Гойяненсе
6
Артур Энрике
ЛЗ
34
Лукас Газал
ЦЗ
11
Айртон
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
5
Рхалдней
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
17
Жоржиньо
АП
38
Лео Перейра
ПВ
29
Diego Loureiro
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
7
Пеглоу
ЦФ
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
51
Иаго
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
30
Калебе
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
7
Адемир
ПВ
16
Додо
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
2-2-2-1-3
33
Ренан
12
Жефферсон
4
Вандерсон
17
Фрейтас
5
Маранхао
44
Баральяс
19
Фернандо
7
Шейлон
4
Клаус
9
Чурин
23
3-2-1-2-2
22
Эверсон
13
Арана
6
Силва
25
Мариано
4
Ревер
21
Жемерсон
8
Жаир
7
Халк
11
Сарачо
8
Саша
20
Кено
7
Шейлон
10
Рато
10
Рато
7
Шейлон
12
Жефферсон
6
Энрике
6
Энрике
12
Жефферсон
23
17
Жоржиньо
17
Жоржиньо
23
17
Фрейтас
11
Айртон
11
Айртон
17
Фрейтас
11
Сарачо
8
Рубенс
8
Рубенс
11
Сарачо
21
Жемерсон
30
Калебе
30
Калебе
21
Жемерсон
7
Халк
6
Фернандес
6
Фернандес
7
Халк
20
Кено
7
Адемир
7
Адемир
20
Кено
8
Саша
11
Варгас
11
Варгас
8
Саша
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Атлетико Минейро
34
Лукас Газал
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
5
Рхалдней
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
29
Diego Loureiro
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
7
Пеглоу
ЦФ
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
51
Иаго
ЦЗ
16
Додо
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Остались в запасе
34
Лукас Газал
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
5
Рхалдней
ЦП
38
Лео Перейра
ПВ
29
Diego Loureiro
ЦФ
39
Рикардиньо
ЦФ
7
Пеглоу
ЦФ
Остались в запасе
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
51
Иаго
ЦЗ
16
Додо
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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Атлетико Гойяненсе
Атлетико Минейро
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
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5
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