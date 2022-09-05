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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Металлист
Александрия - Металлист: обзор матча 05 сентября 2022
Александрия
05.09.2022, понедельник, 15:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Металлист
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Александрия - Металлист
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
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Александрия
Металлист
«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
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«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
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«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
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Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
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Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
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Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
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