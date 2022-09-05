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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Сан-Паулу
Куяба - Сан-Паулу: обзор матча 05 сентября 2022
Куяба
05.09.2022, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Паулу
7'
Дейверсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Сан-Паулу
78'
Замена
И. Гомес
️️️️
Д. Галоппо
Замена
K. Osorio
️️️️
Сидклей
72'
Замена
R.
️️️️
A. LuÃs
72'
Замена
F. Marques
️️️️
Вальдивия
72'
69'
Замена
Т. Коста
️️️️
N. Bustos
54'
Вторая желтая
Велингтон
Замена
Алессон
️️️️
Дейверсон
46'
46'
Замена
Жуан
️️️️
Н. Феррарези
46'
Замена
И. Винисиус
️️️️
М. Гильерме
45'
+5
Желтая карточка
Велингтон
Замена
Ж. Карлос
️️️️
Вальтер
40'
Желтая карточка
А. Эмпереур
37'
Желтая карточка
Дейверсон
31'
Желтая карточка
Вальдивия
11'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Дейверсон
7'
4'
Желтая карточка
Н. Феррарези
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
20
Вальдивия
АП
77
Marcão Silva
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Сан-Паулу
27
Felipe Alves
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
8
Габриэль Невес
ОП
8
Патрик
ЦП
11
Джулиано Галоппо
ЦП
95
Маркос Гильерме
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Куяба
4
Паулао
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
27
Денилсон
ЦП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
21
Андре
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
27
Камило
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
13
Жандрей
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
29
Пабло Майя
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
23
Андрес Колорадо
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
9
Жуан
ЦФ
3-2-1-4
22
Вальтер
13
Марллон
33
Эмпереур
28
Жоаким
17
Сидклей
2
Лукас
20
Вальдивия
77
16
Дейверсон
97
6
Виларди
4-1-2-1-2
27
13
Рафинья
6
Луизао
5
Феррарези
34
Велингтон
8
Невес
8
Патрик
11
Галоппо
25
Алиссон
19
95
Гильерме
17
Сидклей
33
33
17
Сидклей
22
Вальтер
21
Карлос
21
Карлос
22
Вальтер
20
Вальдивия
19
19
20
Вальдивия
97
10
10
97
16
Дейверсон
77
Алессон
77
Алессон
16
Дейверсон
11
Галоппо
17
Гомес
17
Гомес
11
Галоппо
95
Гильерме
18
Винисиус
18
Винисиус
95
Гильерме
19
6
Коста
6
Коста
19
5
Феррарези
9
Жуан
9
Жуан
5
Феррарези
Остались в запасе
Куяба
Сан-Паулу
4
Паулао
ЦЗ
27
Денилсон
ЦП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
21
Андре
ЦФ
27
Камило
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
12
Тиаго Коуто
ВР
13
Жандрей
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
29
Пабло Майя
ОП
23
Андрес Колорадо
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
4
Паулао
ЦЗ
27
Денилсон
ЦП
13
Даниэл Гедес
ЦФ
21
Андре
ЦФ
27
Камило
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Остались в запасе
12
Тиаго Коуто
ВР
13
Жандрей
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
29
Пабло Майя
ОП
23
Андрес Колорадо
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Куяба - Сан-Паулу
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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