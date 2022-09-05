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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Риу Аве
Шавиш - Риу Аве: обзор матча 05 сентября 2022
Шавиш
05.09.2022, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 5 тур
1 : 1
Завершен
Риу Аве
32'
Э. Эрнандес
90'
L. Ruiz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шавиш - Риу Аве
Желтая карточка
С. Витория
90'
+5
Желтая карточка
Н. Монте
90'
+5
Желтая карточка
П. Витор
90'
+1
90'
Желтая карточка
Р. Панталон
90'
ГОЛ! 1:1!
L. Ruiz
Замена
Ж. Кейрош
️️️️
Э. Эрнандес
85'
Замена
Бенни
️️️️
Жуниньо
81'
Замена
Жо
️️️️
Ж. Тейшейра
81'
78'
Замена
L. Ruiz
️️️️
Азиз
70'
Замена
Э. Боатенг
️️️️
F. Ronaldo
69'
Замена
Ж. Грака
️️️️
А. Удрхири
Желтая карточка
Ж. Тейшейра
63'
62'
Замена
Эрнани
️️️️
J.
Желтая карточка
Э. Эрнандес
54'
50'
Замена
P. Vitor
️️️️
М. Нобрега
ГОЛ! 1:0!
Э. Эрнандес
Пас отдал
К. Ленини
32'
18'
Желтая карточка
Азиз
6'
Желтая карточка
J.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
5
Бруну Ланга
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
21
Гима
ЦП
19
Хонни Арриба
ЦП
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
23
Жуниньо
ЦФ
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
10
Joca
ЦП
6
Гуга
АП
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
20
Коштинья
ЦФ
9
Азиз
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Шавиш
30
Гонсалу Пинту
ВР
57
Сандру Круз
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
40
Нванкво Обиора
ЦП
70
Элдер Морим
ЦП
7
Бенни
ЦП
99
Жо
ЦФ
10
Жоау Мендеш
ЦФ
Риу Аве
3
Патрик Вильям
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
21
Жоау Грака
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
4-4-2
28
Витор
5
Ланга
19
Витория
77
Коррейя
20
Монте
6
Ленини
21
Гима
19
Арриба
18
Тейшейра
23
Жуниньо
23
Эрнандес
4-1-1-1-3
91
Джонатан
3
Нобрега
33
Сантос
42
Панталон
24
Амарал
6
Удрхири
10
6
Гуга
9
Азиз
20
Коштинья
11
23
Эрнандес
4
Кейрош
4
Кейрош
23
Эрнандес
23
Жуниньо
7
Бенни
7
Бенни
23
Жуниньо
18
Тейшейра
99
Жо
99
Жо
18
Тейшейра
6
Удрхири
21
Грака
21
Грака
6
Удрхири
3
Нобрега
7
7
3
Нобрега
9
Азиз
11
11
9
Азиз
10
27
Эрнани
27
Эрнани
10
11
9
Боатенг
9
Боатенг
11
Остались в запасе
Шавиш
Риу Аве
30
Гонсалу Пинту
ВР
57
Сандру Круз
ЦЗ
40
Нванкво Обиора
ЦП
70
Элдер Морим
ЦП
11
Лютер Сингх
ЛВ
10
Жоау Мендеш
ЦФ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
30
Гонсалу Пинту
ВР
57
Сандру Круз
ЦЗ
40
Нванкво Обиора
ЦП
70
Элдер Морим
ЦП
11
Лютер Сингх
ЛВ
10
Жоау Мендеш
ЦФ
Остались в запасе
3
Патрик Вильям
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Шавиш - Риу Аве
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Мунисипаль
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