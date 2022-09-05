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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк: обзор матча 05 сентября 2022
Лос-Анджелес
05.09.2022, понедельник, 05:30
США. МЛС, 41 тур
2 : 0
Завершен
Реал Солт-Лейк
49'
Р. Холлингшид
68'
К. Аранго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк
Желтая карточка
Х. Сифуэнтес
90'
+4
Пенальти не реализован!
К. Вела
90'
+1
87'
Замена
М. Чанг
️️️️
П. Руис
Замена
С. Мендес
️️️️
К. Аранго
83'
Желтая карточка
Х. Мурильо
72'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Д. Буанга
70'
69'
Замена
Б. Охеда
️️️️
С. Калдуэлл
ГОЛ! 2:0!
К. Аранго
68'
59'
Замена
А. Хулио
️️️️
С. Кордова
59'
Замена
Д. Мерам
️️️️
Б. Овьедо
Замена
К. Вела
️️️️
К. Опоку
58'
ГОЛ! 1:0!
Р. Холлингшид
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
90
Квадво Опоку
ЦФ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
17
Пабло Руис
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
4
Эдди Сегура
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
18
Гарет Бэйл
ПВ
21
Данни Трехо
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
10
Диего Луна
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
3-1-2-2-2
71
Крепо
6
Паласиос
14
Кьеллини
3
Мурильо
6
Санчес
24
Холлингшид
8
Сифуэнтес
99
Буанга
15
Блессинг
17
Аранго
90
Опоку
4-3-3
18
МакМат
22
Эррера
30
Силва Марсело
4
16
Овьедо
17
Руис
12
Калдуэлл
11
Саварино
28
3
Броди
16
Кордова
17
Аранго
32
Мендес
32
Мендес
17
Аранго
99
Буанга
18
Бэйл
18
Бэйл
99
Буанга
90
Опоку
10
Вела
10
Вела
90
Опоку
12
Калдуэлл
8
Охеда
8
Охеда
12
Калдуэлл
16
Овьедо
22
Мерам
22
Мерам
16
Овьедо
17
Руис
16
Чанг
16
Чанг
17
Руис
16
Кордова
11
Хулио
11
Хулио
16
Кордова
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк
77
Джон МакКартни
ВР
4
Эдди Сегура
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
21
Данни Трехо
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
24
Tomas Gomez
ВР
10
Диего Луна
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
4
Эдди Сегура
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
21
Данни Трехо
ЦФ
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
10
Диего Луна
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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