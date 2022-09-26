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Расписание матчей
Лига наций
Сан-Марино - Эстония
Сан-Марино - Эстония: обзор матча 26 сентября 2022
Сан-Марино
26.09.2022, понедельник, 21:45
Лига наций, группа D2, 6 тур
0 : 4
Завершен
Эстония
38'
Х. Аниер
56'
Т. Тенисте
66'
Р. Саппинен
79'
Х. Аниер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Марино - Эстония
Замена
М. Витаиоли
️️️️
Ф. Томаззини
84'
83'
Замена
Г. Тунев
️️️️
К. Васильев
83'
Замена
Э. Сорга
️️️️
Р. Саппинен
79'
ГОЛ! 0:4!
Х. Аниер
Пас отдал
К. Метс
68'
Замена
Р. Роберт Шеин
️️️️
Б. Ващук
66'
ГОЛ! 0:3!
Р. Саппинен
Пас отдал
К. Метс
Замена
М. Муларони
️️️️
А. Голинуччи
66'
Замена
Э. Голинуччи
️️️️
М. Баттистини
65'
61'
Замена
М. Миллер
️️️️
Т. Тенисте
61'
Замена
Н. Баранов
️️️️
Х. Пюрг
56'
ГОЛ! 0:2!
Т. Тенисте
Пас отдал
Х. Оямаа
Желтая карточка
М. Баттистини
47'
Замена
А. Д'Аддарио
️️️️
А. Грандони
46'
Замена
М. Баттистини
️️️️
Т. Дзафферани
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
Х. Аниер
Пас отдал
Б. Ващук
18'
Желтая карточка
Х. Пюрг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
12
Алессандро Този
ЦЗ
5
Симоне Франциози
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
16
Хенрик Пюрг
ЦЗ
8
Маркус Соометс
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
23
Богдан Ващук
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
19
Лука Ченсони
ЦП
17
Давид Томаззини
ЦП
17
Хосе Хирш
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
Эстония
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
6
Расмус Пеетсон
ЦП
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
7
Георгий Тунев
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
9
Эрик Сорга
ЦФ
9
Роберт Кирсс
ЦФ
4-5-1
23
Бенедеттини
12
Този
3
Палацци
23
Грандони
5
Франциози
5
Лунадеи
23
Баттистини
17
Голинуччи
19
Ринальди
22
Дзафферани
21
Томаззини
3-4-3
1
Хейн
23
Тенисте
16
Тамм
16
Пюрг
18
Метс
14
Васильев
15
Саппинен
8
Соометс
8
Аниер
11
Оямаа
23
Ващук
22
Дзафферани
21
Баттистини
21
Баттистини
22
Дзафферани
23
Грандони
2
Д'Аддарио
2
Д'Аддарио
23
Грандони
17
Голинуччи
22
Муларони
22
Муларони
17
Голинуччи
23
Баттистини
8
Голинуччи
8
Голинуччи
23
Баттистини
21
Томаззини
7
Витаиоли
7
Витаиоли
21
Томаззини
16
Пюрг
21
Баранов
21
Баранов
16
Пюрг
23
Ващук
5
Шеин
5
Шеин
23
Ващук
14
Васильев
7
Тунев
7
Тунев
14
Васильев
23
Тенисте
17
Миллер
17
Миллер
23
Тенисте
15
Саппинен
9
Сорга
9
Сорга
15
Саппинен
Остались в запасе
Сан-Марино
Эстония
23
Альдо Симончини
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
14
Лука Чеккароли
ЦП
19
Лука Ченсони
ЦП
17
Давид Томаззини
ЦП
17
Хосе Хирш
ЦФ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
6
Расмус Пеетсон
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
9
Роберт Кирсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Остались в запасе
23
Альдо Симончини
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
14
Лука Чеккароли
ЦП
19
Лука Ченсони
ЦП
17
Давид Томаззини
ЦП
17
Хосе Хирш
ЦФ
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
Остались в запасе
22
Карл Андре Валлнер
ВР
12
Матвей Игонен
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
6
Расмус Пеетсон
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
9
Роберт Кирсс
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Главный тренер
Томас Хаберли
Статистика матча Сан-Марино - Эстония
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
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