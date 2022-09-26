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Расписание матчей
Лига наций
Румыния - Босния и Герцеговина
Румыния - Босния и Герцеговина: обзор матча 26 сентября 2022
Румыния
26.09.2022, понедельник, 21:45
Лига наций, группа B3, 6 тур
4 : 1
Завершен
Босния и Герцеговина
38'
Д. Ман
73'
Г. Пушкаш
79'
А. Рацу
86'
Г. Пушкаш
77'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Румыния - Босния и Герцеговина
ГОЛ! 4:1!
Г. Пушкаш
Пас отдал
Камора
86'
Замена
И. Неделчару
️️️️
А. Рус
84'
ГОЛ! 3:1!
А. Рацу
79'
77'
ГОЛ! 2:1!
Э. Джеко
Пас отдал
А. Дедич
ГОЛ! 2:0!
Г. Пушкаш
Пас отдал
Н. Банку
73'
71'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Д. Шарич
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Д. Алибек
64'
Замена
Т. Балуцэ
️️️️
Р. Марин
64'
Замена
А. Кордя
️️️️
Д. Ман
64'
61'
Замена
С. Колашинац
️️️️
Э. Чивич
Замена
Камора
️️️️
Д. Сореску
56'
46'
Замена
В. Данилович
️️️️
Г. Цимирот
46'
Замена
Х. Дулевич
️️️️
Х. Миличевич
ГОЛ! 1:0!
Д. Ман
Пас отдал
Н. Банку
38'
25'
Замена
С. Саничанин
️️️️
А. Ковачевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
1
Ионуц Раду
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
4
Адриан Рус
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
7
Дариус Олару
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
23
Деян Сореску
ПВ
20
Деннис Ман
ПВ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Босния и Герцеговина
1
Никола Васили
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
7
Амар Дедич
ЛЗ
0
Бесим Сербечич
ЦЗ
19
Аднан Ковачевич
ЦЗ
19
Дарио Шарич
ЦП
13
Гойко Цимирот
ЦП
10
Амер Гояк
АП
0
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Румыния
1
Стефан Тарновану
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
22
Камора
ЦЗ
6
Тудор Балуцэ
ОП
14
Даниэль Болока
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
9
Флорин Тэнасе
АП
7
Андрей Кордя
ПВ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
7
Флоринел Коман
ЦФ
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Матео Сушич
ЦЗ
17
Синиша Саничанин
ПЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
7
Мухамед Бешич
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
18
Санин Прсич
ЦП
6
Дино Хотич
ЦП
0
Кенан Кодро
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
4-3-2-1
1
Раду
11
Банку
4
Рус
15
Буркэ
2
Рацу
18
Марин
7
Олару
10
Станчу
23
Сореску
20
Ман
7
Алибек
4-2-1-3
1
Васили
2
Чивич
0
Сербечич
19
Ковачевич
7
Дедич
19
Шарич
13
Цимирот
10
Гояк
10
Демирович
9
Превляк
0
Миличевич
4
Рус
5
Неделчару
5
Неделчару
4
Рус
23
Сореску
22
Камора
22
Камора
23
Сореску
18
Марин
6
Балуцэ
6
Балуцэ
18
Марин
20
Ман
7
Кордя
7
Кордя
20
Ман
7
Алибек
17
Пушкаш
17
Пушкаш
7
Алибек
2
Чивич
5
Колашинац
5
Колашинац
2
Чивич
19
Ковачевич
17
Саничанин
17
Саничанин
19
Ковачевич
0
Миличевич
23
Дулевич
23
Дулевич
0
Миличевич
13
Цимирот
18
Данилович
18
Данилович
13
Цимирот
19
Шарич
11
Джеко
11
Джеко
19
Шарич
Остались в запасе
Румыния
Босния и Герцеговина
9
Флорин Тэнасе
АП
1
Стефан Тарновану
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
14
Даниэль Болока
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
7
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
12
Ибрахим Сехич
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
13
Матео Сушич
ЦЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
18
Санин Прсич
ЦП
6
Дино Хотич
ЦП
0
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Остались в запасе
9
Флорин Тэнасе
АП
1
Стефан Тарновану
ВР
12
Хорациу Молдован
ВР
4
Кристиан Маня
ЦЗ
14
Даниэль Болока
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
7
Флоринел Коман
ЦФ
Остались в запасе
12
Ибрахим Сехич
ВР
22
Кенан Пирич
ВР
13
Матео Сушич
ЦЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
18
Санин Прсич
ЦП
6
Дино Хотич
ЦП
0
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Главный тренер
Ивайло Петев
Статистика матча Румыния - Босния и Герцеговина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
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