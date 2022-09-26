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Расписание матчей
Лига наций
Северная Македония - Болгария
Северная Македония - Болгария: обзор матча 26 сентября 2022
Северная Македония
26.09.2022, понедельник, 21:45
Лига наций, группа C4, 6 тур
0 : 1
Завершен
Болгария
50'
К. Десподов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Северная Македония - Болгария
Желтая карточка
Э. Алиоски
90'
+4
90'
+3
Замена
И. Йорданов
️️️️
К. Десподов
89'
Замена
Г. Русев
️️️️
Р. Кирилов
88'
Желтая карточка
Р. Кирилов
Желтая карточка
Э. Барди
88'
Замена
Д. Бабунски
️️️️
С. Ашковски
85'
80'
Желтая карточка
Ф. Крастев
Замена
С. Спировски
️️️️
Б. Миовски
61'
Замена
Л. Дориев
️️️️
М. Ристовски
61'
50'
ГОЛ! 0:1!
К. Десподов
Пас отдал
Р. Кирилов
46'
Замена
Ф. Крастев
️️️️
И. Стефанов
41'
Желтая карточка
И. Груев
Желтая карточка
Б. Миовски
27'
Замена
С. Ашковски
️️️️
А. Трайковски
22'
20'
Желтая карточка
И. Стефанов
Красная карточка
Т. Тодороски
14'
2'
Желтая карточка
М. Петков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
2
Эгзон Бейтулай
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
23
Тодор Тодороски
ПЗ
19
Милан Ристовски
ЦП
10
Энис Барди
АП
7
Эльйиф Эльмас
АП
9
Александар Трайковски
ЦФ
9
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Болгария
1
Даниэл Наумов
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
2
Виктор Попов
ЦЗ
15
Пламен Галабов
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
11
Янис Карабелев
ЦП
22
Илиян Стефанов
АП
11
Кирил Десподов
ПВ
16
Марин Петков
ЦФ
10
Радослав Кирилов
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Северная Македония
12
Дамьян Шишковски
ВР
0
Кристиан Наумовски
ВР
24
Боян Димоски
ЛЗ
4
Никола Серафимов
ЦЗ
3
Стефан Ашковски
ЦЗ
19
Люпче Дориев
ЛВ
21
Яни Атанасов
ОП
0
Энис Фазлагич
ОП
14
Дарко Велкоски
ЦП
18
Агон Элези
ЦП
20
Стефан Спировски
ЦП
0
Дориан Бабунски
ЦФ
Болгария
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Иван Дюлгеров
ВР
0
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
15
Петко Христов
ЦЗ
15
Християн Петров
ЦЗ
14
Филип Крастев
ЦП
19
Иван Йорданов
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
22
Йоан Стоянов
ПВ
11
Георгий Русев
ЦФ
3-2-1-2-2
23
Димитриевски
2
Бейтулай
5
Зайков
6
Муслиу
8
Алиоски
23
Тодороски
19
Ристовски
7
Эльмас
10
Барди
9
Миовски
9
Трайковски
4-1-1-2-2
1
Наумов
2
Попов
15
Галабов
6
Антов
14
Недялков
4
Груев
11
Карабелев
11
Десподов
22
Стефанов
10
Кирилов
16
Петков
19
Ристовски
19
Дориев
19
Дориев
19
Ристовски
9
Трайковски
3
Ашковски
3
Ашковски
9
Трайковски
9
Миовски
20
Спировски
20
Спировски
9
Миовски
Ашковски
0
Бабунски
0
Бабунски
Ашковски
22
Стефанов
14
Крастев
14
Крастев
22
Стефанов
11
Десподов
19
Йорданов
19
Йорданов
11
Десподов
10
Кирилов
11
Русев
11
Русев
10
Кирилов
Остались в запасе
Северная Македония
Болгария
24
Боян Димоски
ЛЗ
12
Дамьян Шишковски
ВР
0
Кристиан Наумовски
ВР
4
Никола Серафимов
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
0
Энис Фазлагич
ОП
14
Дарко Велкоски
ЦП
18
Агон Элези
ЦП
Главный тренер
Игор Ангеловски
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Иван Дюлгеров
ВР
0
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
15
Петко Христов
ЦЗ
15
Християн Петров
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
22
Йоан Стоянов
ПВ
Главный тренер
Ясен Петров
Остались в запасе
24
Боян Димоски
ЛЗ
12
Дамьян Шишковски
ВР
0
Кристиан Наумовски
ВР
4
Никола Серафимов
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
0
Энис Фазлагич
ОП
14
Дарко Велкоски
ЦП
18
Агон Элези
ЦП
Остались в запасе
21
Светослав Вуцов
ВР
23
Иван Дюлгеров
ВР
0
Матео Стаматов
ЛЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
15
Петко Христов
ЦЗ
15
Християн Петров
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
22
Йоан Стоянов
ПВ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Главный тренер
Ясен Петров
Статистика матча Северная Македония - Болгария
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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