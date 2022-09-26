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Расписание матчей
Лига наций
Черногория - Финляндия
Черногория - Финляндия: обзор матча 26 сентября 2022
Черногория
26.09.2022, понедельник, 21:45
Лига наций, группа B3, 6 тур
0 : 2
Завершен
Финляндия
47'
О. Антман
53'
Б. Каллман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черногория - Финляндия
89'
Замена
П. Сойри
️️️️
О. Антман
83'
Желтая карточка
С. Хостикка
74'
Замена
М. Форсс
️️️️
Т. Пукки
74'
Замена
С. Хостикка
️️️️
Б. Каллман
Желтая карточка
У. Джурджевич
67'
Замена
М. Вукчевич
️️️️
В. Йовович
63'
Замена
У. Джурджевич
️️️️
С. Мугоша
62'
53'
ГОЛ! 0:2!
Б. Каллман
Пас отдал
О. Антман
47'
ГОЛ! 0:1!
О. Антман
Пас отдал
Т. Пукки
46'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
Л. Лингман
Замена
А. Шчекич
️️️️
С. Йоветич
33'
Замена
Д. Камай
️️️️
С. Хакшабанович
32'
Замена
С. Балич
️️️️
Р. Радунович
25'
24'
Желтая карточка
К. Кайринен
Желтая карточка
М. Вешович
19'
Желтая карточка
С. Йоветич
18'
Вторая желтая
Ж. Томашевич
17'
Желтая карточка
И. Вуячич
12'
Желтая карточка
Ж. Томашевич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
7
Марко Вешович
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
4
Никола Вукчевич
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
3
Ричард Йенсен
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
0
Лукас Лингман
ЦП
7
Оливер Антман
ЦП
14
Каан Кайринен
ЦФ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Черногория
1
Матия Шаркич
ВР
0
Лазар Царевич
ВР
15
Саша Балич
ЛЗ
15
Никола Шипчич
ЦЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
20
Драшко Божович
ЦЗ
18
Дритон Камай
ЛВ
19
Александар Шчекич
ЦП
19
Милош Раичкович
ЦП
18
Урош Джурджевич
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Финляндия
12
Вильями Синисало
ВР
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
18
Йере Уронен
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
3
Артту Хосконен
ЦЗ
15
Онни Валакари
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
22
Илмари Нисканен
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
26
Маркус Форсс
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Миятович
7
Вешович
6
Томашевич
3
Радунович
5
Вуячич
4
Вукчевич
8
Янкович
18
Хакшабанович
16
Йовович
10
Йоветич
9
Мугоша
3-4-3
1
Градецки
21
Вяйсянен
4
Иванов
17
Алхо
6
Камара
0
Лингман
7
Антман
3
Йенсен
10
Пукки
19
Каллман
14
Кайринен
3
Радунович
15
Балич
15
Балич
3
Радунович
10
Йоветич
19
Шчекич
19
Шчекич
10
Йоветич
18
Хакшабанович
18
Камай
18
Камай
18
Хакшабанович
9
Мугоша
18
Джурджевич
18
Джурджевич
9
Мугоша
16
Йовович
4
Вукчевич
4
Вукчевич
16
Йовович
7
Антман
13
Сойри
13
Сойри
7
Антман
19
Каллман
7
Хостикка
7
Хостикка
19
Каллман
0
Лингман
20
Похьянпало
20
Похьянпало
0
Лингман
10
Пукки
26
Форсс
26
Форсс
10
Пукки
Остались в запасе
Черногория
Финляндия
1
Матия Шаркич
ВР
0
Лазар Царевич
ВР
15
Никола Шипчич
ЦЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
20
Драшко Божович
ЦЗ
19
Милош Раичкович
ЦП
Главный тренер
Миодраг Радулович
12
Вильями Синисало
ВР
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
18
Йере Уронен
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
3
Артту Хосконен
ЦЗ
15
Онни Валакари
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
22
Илмари Нисканен
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
1
Матия Шаркич
ВР
0
Лазар Царевич
ВР
15
Никола Шипчич
ЦЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
20
Драшко Божович
ЦЗ
19
Милош Раичкович
ЦП
Остались в запасе
12
Вильями Синисало
ВР
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
18
Йере Уронен
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
3
Артту Хосконен
ЦЗ
15
Онни Валакари
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
22
Илмари Нисканен
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Черногория - Финляндия
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
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