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Расписание матчей
Лига наций
Англия - Германия
Англия - Германия: обзор матча 26 сентября 2022
Англия
26.09.2022, понедельник, 21:45
Лига наций, группа A3, 6 тур
3 : 3
Завершен
Германия
71'
Л. Шоу
75'
М. Маунт
83'
Г. Кейн (П)
52'
И. Гюндоган (П)
67'
К. Хаверц
87'
К. Хаверц
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Англия - Германия
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Беллингем
90'
+1
90'
+1
Замена
А. Белла Кочап
️️️️
К. Хаверц
87'
ГОЛ! 3:3!
К. Хаверц
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Г. Кейн
83'
82'
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
ГОЛ! 2:2!
М. Маунт
Пас отдал
Б. Сака
75'
ГОЛ! 1:2!
Л. Шоу
Пас отдал
Р. Джеймс
71'
68'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Л. Сане
68'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Д. Раум
67'
ГОЛ! 0:2!
К. Хаверц
Пас отдал
Т. Вернер
Замена
М. Маунт
️️️️
Р. Стерлинг
66'
Замена
Б. Сака
️️️️
Ф. Фоден
66'
52'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Гюндоган
46'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Й. Хофманн
Замена
К. Уокер
️️️️
Д. Стоунз
37'
Травма
Д. Стоунз
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
22
Ник Поуп
ВР
3
Люк Шоу
ЛАЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПАЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
15
Тило Керер
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
19
Лерой Сане
ПВ
18
Йонас Хофманн
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Мэйсон Маунт
АП
7
Букайо Сака
ПВ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
22
Айван Тони
ЦФ
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Армель Белла Кочап
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
0
Максимилиан Арнольд
ЦП
20
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
3-3-1-2-1
22
Поуп
5
Стоунз
15
Дайер
6
Магуайр
3
Шоу
4
Райс
24
Джеймс
10
Беллингем
10
Стерлинг
7
Фоден
9
Кейн
4-1-1-3-1
1
тер Стеген
15
Керер
15
Зюле
15
Шлоттербек
22
Раум
6
Киммих
21
Гюндоган
18
Хофманн
10
Мусиала
19
Сане
7
Хаверц
5
Стоунз
2
Уокер
2
Уокер
5
Стоунз
10
Беллингем
8
Хендерсон
8
Хендерсон
10
Беллингем
10
Стерлинг
19
Маунт
19
Маунт
10
Стерлинг
7
Фоден
7
Сака
7
Сака
7
Фоден
22
Раум
21
Госенс
21
Госенс
22
Раум
7
Хаверц
25
Белла Кочап
25
Белла Кочап
7
Хаверц
19
Сане
20
Гнабри
20
Гнабри
19
Сане
18
Хофманн
11
Вернер
11
Вернер
18
Хофманн
Остались в запасе
Англия
Германия
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
22
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
0
Максимилиан Арнольд
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
22
Айван Тони
ЦФ
Остались в запасе
12
Кевин Трапп
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
0
Максимилиан Арнольд
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Англия - Германия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Уэмбли
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