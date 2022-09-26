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Расписание матчей
Лига наций
Гибралтар - Грузия
Гибралтар - Грузия: обзор матча 26 сентября 2022
Гибралтар
26.09.2022, понедельник, 21:45
Лига наций, группа C4, 6 тур
1 : 2
Завершен
Грузия
75'
Л. Эннсли
19'
Х. Кварацхелия (П)
48'
Г. Цитаишвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гибралтар - Грузия
Желтая карточка
Л. Эннсли
90'
+7
Желтая карточка
Л. Кашаро
90'
+1
89'
Желтая карточка
С. Лобжанидзе
89'
Замена
Л. Лочошвили
️️️️
С. Лобжанидзе
Желтая карточка
Л. Уолкер
81'
81'
Желтая карточка
Н. Квеквескири
ГОЛ! 1:2!
Л. Эннсли
75'
Замена
Д. Сержант
️️️️
С. Вайзмэн
73'
72'
Замена
В. Казаишвили
️️️️
Х. Кварацхелия
70'
Желтая карточка
З. Давиташвили
Замена
Р. Стач
️️️️
К. Ронан
63'
60'
Замена
Ж. Микаутадзе
️️️️
Б. Зивзивадзе
60'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
И. Азарови
48'
ГОЛ! 0:2!
Г. Цитаишвили
46'
Замена
Г. Мамардашвили
️️️️
Г. Лория
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Кварацхелия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
2
Скотт Вайзмэн
ПЗ
12
Лу Эннсли
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
8
Киан Ронан
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
3
Давид Хочолава
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
14
Анзор Меквабишвили
ОП
10
Ника Квеквескири
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Гибралтар
13
Брэдли Авеллано
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
4
Николас Позо
ЦП
12
Скотт Баллентайн
ЦП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
9
Рис Стач
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
21
Григол Чабрадзе
ПЗ
8
Валерий Казаишвили
ЦП
6
Георгий Абурджания
ЦП
7
Зурико Давиташвили
АП
2
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
3-2-4-1
1
Банда
17
Оливейро
6
Чиполина
20
Бритто
6
Лопеш
2
Вайзмэн
12
Эннсли
8
Ронан
10
Уолкер
22
Торилья
7
Кашаро
4-1-2-2-1
1
Лория
2
Какабадзе
4
Кашия
3
Хочолава
16
Азарови
14
Меквабишвили
10
Квеквескири
12
Лобжанидзе
19
Цитаишвили
7
Кварацхелия
11
Зивзивадзе
2
Вайзмэн
4
Сержант
4
Сержант
2
Вайзмэн
8
Ронан
9
Стач
9
Стач
8
Ронан
1
Лория
1
Мамардашвили
1
Мамардашвили
1
Лория
12
Лобжанидзе
4
Лочошвили
4
Лочошвили
12
Лобжанидзе
7
Кварацхелия
8
Казаишвили
8
Казаишвили
7
Кварацхелия
16
Азарови
7
Давиташвили
7
Давиташвили
16
Азарови
11
Зивзивадзе
22
Микаутадзе
22
Микаутадзе
11
Зивзивадзе
Остались в запасе
Гибралтар
Грузия
13
Брэдли Авеллано
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
4
Николас Позо
ЦП
12
Скотт Баллентайн
ЦП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
21
Григол Чабрадзе
ПЗ
6
Георгий Абурджания
ЦП
2
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
13
Брэдли Авеллано
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
4
Николас Позо
ЦП
12
Скотт Баллентайн
ЦП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
10
Кэлвин Морган
ЦФ
Остались в запасе
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
21
Григол Чабрадзе
ПЗ
6
Георгий Абурджания
ЦП
2
Гурам Гиорбелидзе
ПВ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Гибралтар - Грузия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Грузия
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Алгарве
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